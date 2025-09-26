Dubbi sui vaccini? Al via la consulenza telefonica gratuita coi pediatri

TERMOLI. A Termoli, in un momento in cui la prevenzione vaccinale è al centro di dibattiti e domande da parte delle famiglie, la Società Italiana di Pediatria (SIP) offre un servizio diretto per i genitori: da mercoledì 1° ottobre 2025 fino al 31 gennaio 2026, ogni mercoledì dalle 15 alle 17, sarà possibile confrontarsi telefonicamente con gli esperti del Tavolo tecnico Vaccinazioni.

L’iniziativa, rivolta in particolare alle famiglie della città e del comprensorio, nasce per fornire informazioni chiare, affidabili e scientificamente corrette su tutte le questioni legate ai vaccini pediatrici: dai calendari vaccinali agli eventuali effetti collaterali, fino alle corrette pratiche di prevenzione. In un periodo in cui notizie contrastanti possono generare dubbi, il servizio rappresenta un punto di riferimento sicuro per i genitori che vogliono prendere decisioni consapevoli per la salute dei propri figli.

“Conoscere significa proteggere”, sottolineano gli esperti della SIP, ricordando come una corretta informazione non sia solo tutela individuale, ma anche responsabilità sociale. Il servizio sarà completamente gratuito: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 389 4945150.

A Termoli, dunque, i genitori avranno l’occasione di affrontare dubbi e curiosità sui vaccini in un dialogo diretto con chi conosce a fondo le problematiche sanitarie pediatriche, rafforzando la consapevolezza e la cultura della prevenzione nella comunità locale.