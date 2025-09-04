Due giorni vissuti celebrando la patrona e il territorio

TAVENNA. Martedì 2 e mercoledì 3 settembre, Tavenna ha vissuto due giornate intense e partecipate in occasione della XXI edizione di “Artigianato… a Tavenna”, manifestazione che ha coinciso con la festa patronale di Santa Irene. L’inaugurazione si è tenuta martedì pomeriggio, alla presenza del sindaco Paolo Cirulli e della sua amministrazione, affiancati da numerose autorità regionali e locali: il presidente della Regione Francesco Roberti, il prefetto Michela Lattarulo, il sottosegretario Vincenzo Niro, i consiglieri regionali Alessandra Salvatore e Vittorino Facciolla, la sindaca di Campobasso Maria Luisa Forte, il consigliere provinciale Angelo Del Gesso, oltre a una nutrita rappresentanza di sindaci del territorio, tra cui Maria Di Lena (Palata), Antonio Di Pardo (Petacciato), Giorgio Manes e l’assessora Antonietta Manes (Montecilfone), Francesco Trolio (Acquaviva Collecroce), Sergio Sammartino (Montemitro), Angelo Minni (Roccavivara), Vincenzo Tozzi (Guardialfiera), Egidio Riccioni (Mafalda), Corrado Zara (San Felice del Molise), Claudio Spinozzi e Loredana Dragani (Montenero di Bisaccia). Presenti anche il parroco Don Michele Di Leo, il vescovo Claudio Palumbo, i marescialli Franco Saverio e Cosimo Damiani con i loro agenti, gli espositori, il gruppo folkloristico “I Toma Toma” e un pubblico numeroso e caloroso.

Il sindaco Cirulli ha sottolineato il valore della manifestazione, dedicata alla promozione del territorio e alla valorizzazione dei produttori locali, che attraverso gli stand espositivi hanno potuto presentare le proprie creazioni artistiche e gastronomiche. Ha inoltre ringraziato, a nome dell’amministrazione comunale, tutte le attività commerciali, le imprese e i professionisti che, con le loro sponsorizzazioni, hanno reso possibile anche quest’anno la realizzazione della storica festa.

Dopo il taglio del nastro, le autorità hanno visitato gli stand e, alle 19:00, ha preso il via la tradizionale sagra della carne di pecora “alla Santa Irene”, cucinata a pezzettoni per svariate ore con ingredienti genuini che ne esaltano il sapore. In serata, alle 21:30, il gruppo “Effetto Serra” ha animato il palco con un tributo ai Nomadi, seguito dallo spettacolo comico “Sto Messo Male Male Male” di Santino Caravella.

Mercoledì 3 settembre, la giornata è iniziata con l’apertura degli stand alle 10, seguita alle 11: dalla celebrazione della Santa Messa in onore di Santa Irene, officiata dal vescovo Palumbo e da Don Michele Di Leo. A seguire, la processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale e dai fuochi pirotecnici. Nel pomeriggio, spazio all’animazione per bambini con “Pigus il Giullare”, e alle 19:00 una nuova degustazione della carne di pecora. La serata si è conclusa con il concerto “Ragazzo di Campagna Show” del cantante Roby Santini e, a mezzanotte, con lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Tavenna, chiudendo in bellezza una festa che ha saputo unire tradizione, comunità e divertimento.