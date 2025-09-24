È morta Claudia Cardinale, l’anima immortale del cinema italiano

PARIGI. È un addio al cinema, e un arrivederci alla sua anima più romantica. Claudia Cardinale, l’eterna Angelica che incantò il set di Visconti e la musa bambina e misteriosa di Fellini, si è congedata dalla scena con la stessa grazia che l’ha resa immortale.

Ha spento la sua luce a 87 anni, nella quiete della sua casa a Nemours, poco lontana da Parigi. La notizia arriva come il sipario che cala su un’epoca irripetibile, fatta di volti e sguardi capaci di raccontare un mondo intero.

Nata a Tunisi come Claude Joséphine Rose Cardinale, non è stata soltanto una diva, ma una presenza che ha attraversato il grande schermo come un soffio di vento, lasciando un segno indelebile. Ha recitato in oltre 150 film, intrecciando la sua carriera tra capolavori drammatici e commedie leggere, fino agli spaghetti western, dimostrando una versatilità che poche attrici al mondo hanno saputo incarnare.

Il 1963 fu il suo anno d’oro, un vero spartiacque che la vide protagonista di due opere monumentali: Il Gattopardo di Luchino Visconti e 8 ½ di Federico Fellini. Due maestri, due universi opposti, e lei, al centro, a incarnare la passione bruciante e la fragile innocenza. Con Visconti diede vita ad Angelica Sedara, “il più bel regalo della mia vita”, come lei stessa amava definirlo. Con Fellini si abbandonò invece a un vortice creativo geniale, che mise in luce la sua voce unica: “Bellissima, giovane e antica, bambina e già donna, autentica, misteriosa”, come il regista la descrisse.

Dal ruolo di Paolina Bonaparte in Austerlitz a quello di Claretta Petacci, la Cardinale ha abitato ogni personaggio con un’intensità rara. La sua arte le ha meritato tre David di Donatello, tre Nastri d’Argento e, nel 1993, il Leone d’Oro alla carriera: un riconoscimento che suggellò una vita intera consacrata al cinema.

Eppure, accanto alle grandi epopee storiche e ai titoli entrati nella leggenda, c’è un ricordo più intimo che mi accompagna: quello de La ragazza di Bube. In quel film, Claudia Cardinale non era solo un’attrice, ma il volto stesso di un’Italia che cercava di rialzarsi dalle ferite della guerra. Ricordo ancora la prima volta che lo vidi: rimasi colpita dalla sua capacità di rendere palpabile la dignità silenziosa di una giovane donna, divisa tra l’amore e la durezza della vita. Era come se attraverso i suoi occhi potessi sentire il respiro di un’epoca che non avevo vissuto, ma che lei riusciva a farmi toccare con mano. Fu in quell’istante che capii quanto grande fosse la sua forza espressiva: non interpretava un ruolo, lo abitava, lo trasformava in verità.

Oggi, mentre il mondo del cinema la piange, resta la certezza che Claudia Cardinale continuerà a vivere sullo schermo, nel ricordo di chi l’ha amata e di chi, ancora domani, si innamorerà della sua grazia e della sua forza, immortalate per sempre nella pellicola.

Eliana Ronzullo