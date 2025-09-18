Ermete Liberatore nuovo comandante del nucleo di Polizia economico-finanziaria

CAMPOBASSO. Il tenente colonnello Ermete Liberatore, 55 anni, è il nuovo comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso.

Prende il posto del tenente colonnello Marco Soldano che, dopo quattro anni alla guida del Reparto, è stato assegnato al Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia, quale Comandante.

Ieri, nella caserma “Zara”, si è tenuto il formale passaggio di consegne e l’avvicendamento tra gli ufficiali superiori, alla presenza del comandante provinciale, il colonnello Francalberto Di Rubbo.

In questi quattro anni, sotto la guida del tenente colonnello Marco Soldano, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso ha ottenuto importanti risultati in tutti i segmenti operativi in cui si esplica l’azione del Corpo, dal contrasto alle frodi fiscali, alla repressione degli illeciti a danno del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, fino al contrasto alla criminalità organizzata.

In quest’ultimo settore, si ricordano le operazioni “Piazza Pulita” e “Memory”, nell’ambito della quale la Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, nei mesi scorsi, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 47 persone, accusate a vario titolo di reati che spaziano dall’estorsione al traffico illecito di rifiuti, fino alla turbativa d’asta.

Il tenente colonnello Ermete Liberatore, coniugato e con due figli, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1992.

Al termine del periodo di formazione presso l’Accademia di Bergamo, ha comandato i baschi verdi di Brindisi durante l’operazione “Primavera”, volta al contrasto del contrabbando di sigarette. Successivamente ha svolto incarichi di comando presso i Nuclei di Polizia Tributaria (oggi Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria) di Ancona, Palermo e Napoli, nonché presso la Scuola Ispettori di L’Aquila e il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche.

Dal 18 settembre 2025 è il nuovo comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso.