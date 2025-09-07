“Family Safety Day” allo stabilimento Momentive

TERMOLI. Una giornata all’insegna della sicurezza, della condivisione e del divertimento: si è svolto con grande partecipazione il Family Safety Day, promosso dal management della Momentive e dai suoi dipendenti per sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo attivamente non solo i dipendenti ma anche le loro famiglie.

L’iniziativa ha trasformato gli spazi aziendali in un luogo di festa e apprendimento, offrendo attività per tutte le età: dimostrazioni pratiche sulle misure di prevenzione, visite guidate in azienda, giochi per i partecipanti di tutte le fasce di età e momenti conviviali che hanno come obiettivo principale quello di rafforzare il senso di appartenenza e comunità.

«Questo evento è un’opportunità per vivere insieme i valori aziendali in un clima sereno e informale», ha commentato il direttore di stabilimento, l’ingegner Francesco Di Nola.

Un successo, dunque, che conferma l’impegno di Momentive verso la cultura della sicurezza e il benessere delle persone, valorizzando non solo la professionalità dei suoi collaboratori ma anche il loro ruolo all’interno della comunità.

La dirigenza Momentive si è unita ai propri dipendenti e ai loro familiari giocando al calcio balilla. C’è stata musica, intrattenimento e divertimento anche per i più piccoli. Possiamo dire che quello di sabato è stato un appuntamento confermato per la Momentive che ha nuovamente ospitato nella propria azienda le famiglie dei dipendenti che hanno potuto trascorrere una piacevole giornata non solo di divertimento ma di approfondimento per quella che è la realtà lavorativa alla Momentive Performance. Il direttore ha salutato tutti calorosamente dando appuntamento per l’edizione del family day che si terrà anche l’anno prossimo.