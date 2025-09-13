Fanghiglia “sfocia” col Mergolo in mare, interviene la Guardia costiera a Petacciato

PETACCIATO. Un’anomala fuoriuscita di acqua mista a terra è stata rilevata lungo un tratto del torrente Mergolo, dove il personale del Consorzio di Bonifica, su segnalazione e sopralluogo dalla Guardia Costiera di Termoli, è intervenuto per accertarne la provenienza. Secondo le prime verifiche, si tratterebbe di acque di irrigazione provenienti dall’interno, un fenomeno già osservato in passato.

I tecnici hanno individuato una perdita da uno dei canali di irrigazione, probabilmente causata dal troppo pieno di alcuni pozzetti: l’acqua in eccesso, non inquinante secondo le prime valutazioni, è defluita nel torrente. La Guardia Costiera ha notificato ufficialmente l’Arpa Molise, che provvederà ad effettuare le analisi delle acque per escludere qualsiasi rischio ambientale; la richiesta scritta è già stata inviata.

Nel frattempo, il Consorzio sta intervenendo per interrompere il flusso e riparare la perdita, garantendo il ripristino della normale funzionalità del sistema. L’episodio, pur non destando allarme, evidenzia l’importanza di una costante manutenzione delle infrastrutture agricole e di un monitoraggio attento del territorio, a tutela dell’ambiente e della sicurezza idraulica.

Un problema evidenziato da una cittadina, con senso civico spiccato.