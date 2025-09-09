Farmaci di fascia C, termini aperti per avere contributi

TERMOLI. La Regione Molise, con la Deliberazione di Giunta n. 215 del 10 luglio 2025, ha introdotto un’importante misura di sostegno rivolta ai cittadini affetti da malattie rare che si trovano in condizioni di fragilità sociale.

In attuazione della Legge Regionale 6 maggio 2014, n. 13, e della determinazione dirigenziale n. 2033 del 5 settembre 2025, è stato previsto un contributo economico straordinario finalizzato a coprire le spese sostenute per l’acquisto di farmaci di Fascia C, ovvero quei medicinali non mutuabili che spesso rappresentano un onere significativo per le famiglie.

L’iniziativa nasce con l’intento di garantire un accesso più equo alle cure, riconoscendo il diritto alla salute anche per chi vive situazioni di particolare vulnerabilità. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Termoli che siano affetti da patologie rare, come da elenco ufficiale allegato al Dpcm del 12 gennaio 2017, e che siano in possesso di una certificazione medica che attesti la necessità dei farmaci richiesti, oltre alla dichiarazione Isee in corso di validità.

Il contributo sarà modulato in base alla fascia Isee del richiedente, con percentuali che variano dal 50% al 100% della spesa sostenuta. Le domande possono essere presentate in due finestre temporali: la prima entro il 9 settembre 2025, la seconda entro il 20 novembre 2025.