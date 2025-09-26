«Fermiamo il genocidio a Gaza e proteggiamo la Global Sumud Flotilla»

TERMOLI. Nuova iniziativa nel weekend contro il genocidio a Gaza.

«La situazione nella Striscia di Gaza continua a destare profonda preoccupazione a livello globale. Dopo mesi di conflitto, la popolazione civile sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti. La distruzione di infrastrutture essenziali, la mancanza di cibo, acqua potabile e medicinali, e la devastazione di ospedali e scuole hanno reso la vita quotidiana insostenibile per milioni di persone.

Le agenzie umanitarie e le organizzazioni internazionali continuano a denunciare una catastrofe imminente, con il rischio di carestia e il diffondersi di malattie a causa delle condizioni igieniche precarie. La comunità internazionale è chiamata a un’azione urgente per garantire l’accesso agli aiuti umanitari e per proteggere i civili, ponendo fine alle sofferenze di una popolazione già martoriata da decenni di blocco e ostilità.

La Flotilla della Libertà: una missione di pace e aiuto

In questo contesto critico, la Flottiglia della Libertà rappresenta un simbolo di resistenza nonviolenta e di solidarietà internazionale. Questa coalizione di attivisti, organizzazioni e cittadini provenienti da tutto il mondo si prepara a salpare con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari vitali alla popolazione.

La Flottila non è solo un carico di beni di prima necessità; è un messaggio potente. È un atto di disobbedienza civile pacifica che mira a richiamare l’attenzione sui diritti negati del popolo palestinese e a sfidare l’isolamento di Gaza. La missione vuole dimostrare che, nonostante gli ostacoli, la solidarietà e l’impegno per la giustizia possono superare le barriere politiche e militari. La sua partenza è attesa con speranza e apprensione, consapevole dei rischi che una simile iniziativa comporta, ma determinata a raggiungere il suo scopo.

In un gesto di solidarietà concreta, il gruppo “Palestina Libera 86034” ha organizzato due appuntamenti nel Molise per raccogliere firme a sostegno della Flottiglia e della popolazione di Gaza.

* Sabato 27 settembre a Guglionesi: L’appuntamento è dalle 10:30 alle 13:00 presso la Villa del Comitato. Un’occasione per informarsi sulla situazione, firmare la petizione e mostrare il proprio supporto alla causa.

* Domenica 28 settembre a Termoli: Sarà allestito un banchetto dalle ore 18:00 alle 20:00 in Corso Nazionale. Un momento di sensibilizzazione e partecipazione per chiunque desideri contribuire.

Gli organizzatori invitano caldamente chiunque voglia sostenere la Flottiglia e il popolo di Gaza a partecipare a questi eventi.

Come comunicato dagli organizzatori, ci saranno altre date di raccolta firme in altri paesi verranno annunciate nei prossimi giorni. La partecipazione di ciascuno è fondamentale per amplificare il messaggio di pace e solidarietà».