Flash mob all’ospedale San Timoteo di Termoli per Gaza

TERMOLI. «Il personale sanitario della Funzione Pubblica Cgil Molise supporta l’iniziativa della rete #DigiunoGaza, che promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per condannare il genocidio del popolo palestinese e per ricordare il personale sanitario ucciso a Gaza».

«Invitiamo tutto il personale sanitario della nostra regione e la società civile ad essere presenti giovedì 2 ottobre alle ore 21 al parcheggio antistante l’ingresso principale dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, con torce, candele e lampade che verranno accese tutte insieme per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare 1.677 sanitari uccisi– proseguono- Non ci sono attrezzature e medicine: se non muori sotto le bombe muori di fame, compreso il personale sanitario. Tutto deve essere cancellato, raso al suolo. Non è un caso che chi prova a salvare vite sia considerato un nemico da uccidere, così come la stampa che ha provato a documentare il genocidio, e lo stesso vale per migliaia di bambini e bambine.

Carri armati e attacchi aerei continui hanno costretto nelle ultime ore il personale sanitario di Medici Senza Frontiere a sospendere le attività in un momento di estrema necessità per la popolazione. Reiterati attacchi contro gli ospedali uccidono lavoratori e lavoratrici, a partire da coloro impegnati in prima linea nell’assistenza.

L’iniziativa si svolge in momenti molto delicati anche per la Flotilla, che sta per entrare in una zona ad alto rischio. È un momento in cui la nostra attenzione deve restare alta in supporto a tutta la missione. Condanniamo gli attacchi contro la Global Sumud Flotilla e chiediamo che sia garantita l’incolumità delle persone a bordo delle imbarcazioni e la possibilità di portare a termine la missione, che ricordiamo essere umanitaria e non violenta.

Deve essere fermato chi sta commettendo un genocidio: oggi nessuno può più far finta di non sapere. Per questo bisogna partecipare e mettere in atto tutte le azioni necessarie per contribuire a fermare il governo israeliano. Ma cosa altro deve accadere per capire da che parte stare?

Si continua ad alimentare un clima di odio e di assetto di guerra che ha ricadute su tutte e tutti: sulle persone, sui lavoratori e sulle lavoratrici. La scelta di un flash mob proprio davanti all’Ospedale San Timoteo di Termoli non è casuale: è anche un motivo per ricordare di restare al fianco del personale sanitario massacrato da turni estenuanti e dalla perdita del diritto alla cura e di una sanità pubblica sempre più lontana.

L’investimento sulle armi porta alla distruzione; ciò che bisogna chiedere e promuovere insieme sono investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare. Le piazze piene ormai da settimane sono un chiaro messaggio su dove la società civile ha scelto di stare.

La sera del 2 ottobre continuiamo a illuminare la notte di Gaza davanti all’Ospedale San Timoteo di Termoli. A questa tappa ne seguiranno altre davanti a tutti quei luoghi della nostra regione dove i diritti e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici rischiano di essere calpestati.

Fermiamo il genocidio».