Fondi Pnrr per “Laboratori aperti” agli studenti

TERMOLI. Verso la riapertura dell’anno scolastico, con uno sguardo sul futuro.

Al via gli Open Labs all’istituto alberghiero “Federico II di Svevia”: creatività e formazione per i futuri studenti

È partita ieri, con grande entusiasmo e partecipazione, la prima giornata degli Open Labs presso il “Federico II di Svevia”. Un evento che ha trasformato l’istituto in un vero e proprio laboratorio di idee, esperienze e competenze, pensato per accogliere e orientare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Termoli. I laboratori, infatti, sono aperti a tutti gli alunni di questo ordine di scuola, non solo a coloro che nell’anno scolastico 2025/2026 dovranno scegliere il loro percorso di studi, ma anche a quelli che compiranno questa scelta negli anni successivi.

La giornata è stata caratterizzata da attività pratiche e coinvolgenti nei diversi ambiti che contraddistinguono l’offerta formativa dell’alberghiero: dalla cucina all’ospitalità, dall’accoglienza al servizio di sala, senza dimenticare le competenze relazionali, sempre più centrali in un settore che coniuga professionalità e umanità.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di sperimentare in prima persona cosa significhi “fare scuola” all’interno dell’Alberghiero, vivendo un’esperienza diretta e concreta che ha messo in luce la creatività e la passione che animano l’istituto.

Quella odierna è solo la prima di sei giornate dedicate agli Open Labs, un’iniziativa resa possibile grazie ai finanziamenti del Pnrr – DM 19/2024 “Riduzione dei divari”, che sostiene progetti volti a rafforzare l’inclusione, contrastare le disuguaglianze e offrire nuove opportunità ai giovani.

L’istituto “Federico II di Svevia” conferma così la sua vocazione di scuola aperta e innovativa, capace di connettersi con il territorio e di valorizzare i talenti dei ragazzi, accompagnandoli in un percorso di crescita personale e professionale.