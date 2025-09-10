Forniture idriche, la Regione Molise sigla l’intesa tra Grim e Molise Acque

CAMPOBASSO. Ieri, 9 settembre 2025, presso la sede della Regione Molise – assessorato ai Lavori Pubblici, la Grim Scarl ha sottoscritto un accordo con Asr Molise Acque per regolare il pagamento delle forniture idropotabili relative al periodo luglio 2022 – marzo 2025.

L’intesa stabilisce anche i termini dei pagamenti che la GRIM Scarl dovrà corrispondere ad ASR Molise Acque per le forniture “correnti” a partire dal secondo trimestre 2025. L’accordo non comporta alcun aumento dei costi per gli utenti del servizio idrico integrato della Regione Molise. La somma complessiva prevista, circa 28,4 milioni di euro, sarà corrisposta entro il 31 agosto 2026, garantendo ad ASR Molise Acque di adempiere ai propri obblighi e svolgere i compiti istituzionali.

L’intesa segna la conclusione di una lunga diatriba sulle modalità di pagamento delle forniture idropotabili. Grazie al supporto dei Comuni soci e alla prossima definizione della tariffa da parte dell’Ente di Governo, il piano finanziario dei pagamenti è allineato al cash flow aziendale.

Il Consiglio di amministrazione della Grim Scarl ha espresso il proprio ringraziamento al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, al consigliere delegato Massimo Sabusco, all’organo amministrativo di Asr Molise Acque nella persona dell’ingegner Vincenzo Napoli, al presidente dell’Egam Alfredo Ricci, ai consiglieri Angelo Miniello e Emilio Incollingo, nonché alla struttura regionale rappresentata dalla dottoressa Dina Verrecchia e Agostino Francischelli, per il contributo al raggiungimento dell’accordo.