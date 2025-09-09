GUGLIONESI. «Galeotto fu quel “tanto per” e chi lo scrisse!» Torna così l’associazione “Progetto Comune per Guglionesi” sulla polemica di fine agosto.

«Pur di muovere l’ennesima censura nei confronti di Progetto Comune per Guglionesi, attività verso cui il Pd locale mostra una curiosa predilezione sin dai tempi della campagna elettorale, la Segretaria Becci prende in esame una locuzione senza curarsi del contesto in cui è stata utilizzata. Innanzitutto con quel comunicato abbiamo inteso ringraziare coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di un evento che ha rappresentato un banco di prova per un gruppo che per la prima volta si cimentava in tale impresa. Dato l’esito positivo, ebbene sì, abbiamo manifestato pubblicamente la soddisfazione di essere riusciti a dimostrare prima di tutto a noi stessi che quell’entusiasmo che ci anima consente di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Il passaggio incriminato è un evidente riferimento ad una circostanza: il segreto per raggiungere un tale risultato tanto segreto non è. A differenza di molti gruppi, che anche in passato hanno proposto liste per le votazioni, noi non siamo un cartello elettorale. Abbiamo denunciato la pratica di cooptare, spesso poco tempo prima della ufficiale presentazione delle liste, giovani e donne “tanto per”. Giovani e donne “abili da arruolare” ce ne sono a iosa e andrebbero seriamente coinvolti nel proprio progetto politico. Noi abbiamo lavorato così, senza fare nulla di eccezionale o che risulti tale solo perché altri sono abituati a formare cartelli elettorali in cui l’idoneità personale è un giudizio che rimanda alla sola capacità dei candidati di portare in dote un determinato numero di voti.

Eppure la Segretaria del PD si diletta a mettere noi nel mirino (un privilegio stranamente riservato a Progetto Comune per Guglionesi e non alla maggioranza): questa reazione ingiustificata risulta incomprensibile. O, forse, un motivo c’è. In fondo tra le varie censure e colpe attribuite, la madre di tutte è la seguente: l’aver consegnato la vittoria al centrodestra, fattispecie che non trova alcun riscontro. Orbene, posto che un accordo elettorale è un’operazione affatto scontata, che non va fatta “tanto per”, sono stati di nuovo evocati i veti che avremmo posto. Nessuno veto, ma esigenza di rinnovamento. Tutto qui. E la parola rinnovamento implicava la necessità di volti nuovi e, magari, l’abbinamento all’aggettivo “generazionale”. Coloro che hanno preso parte agli incontri con la delegazione del PD possono testimoniare sulle genuine intenzioni del nostro gruppo.

Insomma, siamo probabilmente di fronte ad una banalissima “coda di paglia” e alla necessità di sopravvivere ad un riscontro elettorale non dei migliori.

Abbiamo ritenuto doveroso rispondere e nel contempo ci permettiamo di dare un consiglio: così facendo non pensa di limitare il ruolo del suo partito in quello di opposizione alla sola minoranza, anziché concentrarsi sull’operato della maggioranza?

Crediamo che invece la politica sia capacità di leggere la realtà, costruire visione, fare sintesi, aggregare consenso democratico.

Progetto Comune per Guglionesi proseguirà il cammino intrapreso. Siamo certi che i cittadini sapranno premiare l’impegno profuso per un rinnovamento politico e generazionale necessario a far voltare pagina alla nostra comunità»