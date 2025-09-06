“Geriatria territoriale”: un nuovo modello di cura tra Termoli e Larino

«È stato presentato a Termoli il progetto sperimentale – che se troverà il riscontro necessario sarà esteso in tutto il Molise – di “Geriatria territoriale” con un protocollo d’intesa tra la Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale San Timoteo di Termoli e il Reparto di Riabilitazione della Casa Comunità-Vietri di Larino». Così il gruppo di minoranza al comune di Larino.

«Il sistema, sviluppato da un team delle cure intermedie, con la presenza di un geriatra, in collaborazione con i medici di Medicina Generale e varie figure professionali del territorio, vede l’integrazione della Telemedicina attraverso la partecipazione di specialisti che, da remoto, contribuiscono al percorso di cura dell’anziano fragile- proseguono- Per quanto riguarda l’attivazione del servizio, una centrale operativa territoriale, dopo un primo contatto con il medico di Medicina Generale, prese le dovute informazioni e solleciterà il team di esperti per l’avvio del percorso di cura.

Un supporto concreto alla Medicina territoriale e ai medici di base per poter curare più efficacemente il paziente presso il proprio domicilio, evitando l’ospedalizzazione, altamente destabilizzante per l’anziano, le trafile ambulatoriali e diminuendo, al contempo, la pressione sul Pronto Soccorso, con un percorso di cura più vicino al paziente, differenziato in base alle reali necessità, volto al benessere fisico e psichico dell’assistito e di sollievo per le famiglie, utile, naturalmente, anche quando il paziente viene dimesso dopo un ricovero, che spesso rende difficoltoso il rientro a casa e comporta spese aggiuntive.

In una regione che a livello nazionale si posiziona al secondo posto per numero di anziani, considerando la popolazione residente, il progetto rappresenta una risposta ad hoc, pensato anche per le aree interne, quelle più isolate, che presentano le maggiori difficoltà negli spostamenti.

Una notizia che il gruppo di minoranza di palazzo Ducale ha voluto riportare per l’importanza che riveste per i cittadini di Larino, per il basso Molise e per l’intera comunità molisana».