TERMOLI. Da sempre attento alle ricorrenza legate alle nostre origini e tradizioni, Stefano Leone sottolinea come, «Oggi, 9 settembre, si celebra la Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, una ricorrenza di altissimo valore simbolico, istituita per onorare il sacrificio di tutti i marinai, militari e civili, caduti per la Patria. La commemorazione, istituita con la Legge 31 luglio 2002, n. 186, si tiene annualmente a Brindisi, presso il Monumento al “Marinaio d’Italia”, luogo di profonda memoria e riconoscenza.

Questa giornata è legata all’anniversario dell’affondamento della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, avvenuto il 9 settembre 1943, all’indomani dell’armistizio con le forze angloamericane. La nave ammiraglia della Marina Militare italiana, la Roma, ricevette l’ordine di lasciare La Spezia per dirigersi verso un porto alleato. Nei pressi dell’arcipelago della Maddalena, fu colpita da bombe radiocomandate tedesche, causando la morte di 1.529 uomini della Marina Militare.

A quei valorosi marinai, che non ammainarono mai la Bandiera, va oggi l’omaggio e il saluto riconoscente della Repubblica Italiana. Il loro sacrificio rimane scolpito nella memoria collettiva come esempio di coraggio, lealtà e dedizione assoluta al dovere».