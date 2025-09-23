Giornata nazionale del dono: domenica i volontari dell’Aido in piazza a Termoli

TERMOLI. Giornata Nazionale del Dono: Aido Campobasso scende in piazza per promuovere la cultura della solidarietà

In occasione della Giornata Nazionale del Dono, l’Aido Provinciale di Campobasso rinnova il proprio impegno civico con due appuntamenti pubblici dedicati alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule.

Venerdì 27 settembre, i volontari saranno presenti a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele, per incontrare i cittadini e offrire informazioni, materiali divulgativi e testimonianze dirette sull’importanza del gesto del dono.

Domenica 28 settembre, l’iniziativa si sposterà a Termoli, in Piazza Monumento, dove sarà allestito un secondo punto informativo.

In entrambe le giornate, i banchetti Aido saranno presidiati da volontari pronti a rispondere alle domande, chiarire dubbi e raccontare le attività dell’associazione, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e favorire una scelta consapevole e generosa.

“Donare è un atto di profonda umanità e responsabilità sociale – sottolineano i referenti Aido – e parlarne apertamente è il primo passo per costruire una comunità più informata e solidale”.

Con questa iniziativa, Aido Campobasso conferma il proprio ruolo attivo nel territorio, promuovendo valori di altruismo e partecipazione attraverso un dialogo diretto con la cittadinanza.