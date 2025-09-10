Guglionesi paralizzata: internet e bancomat ko da sabato

GUGLIONESI. Da sabato scorso, numerosi cittadini di Guglionesi stanno vivendo forti disagi a causa della sospensione del servizio internet su larga parte del territorio comunale. Il blackout interessa sia le connessioni domestiche che quelle aziendali, creando problemi a chi lavora in smart working, agli studenti e a chi si affida alla rete per comunicazioni quotidiane.

E anche questa mattina, la rete internet, specialmente di Tim, va e viene, creando non pochi disagi.

Non solo: anche Postamat e bancomat risultano fuori servizio, complicando le operazioni bancarie e impedendo pagamenti digitali e prelievi di contante. Diverse attività commerciali segnalano difficoltà nella gestione di transazioni e prenotazioni online, aggravando i disagi per cittadini e turisti.

Secondo le segnalazioni dei residenti, il servizio risulta irregolare e intermittente, con picchi di completa assenza di linea in alcune zone. Nonostante i numerosi tentativi di contatto con i fornitori, non sono ancora state comunicate tempistiche precise per il ripristino

Si sollecitano interventi rapidi, sottolineando l’urgenza di trovare una soluzione definitiva per evitare ulteriori disagi.