CASACALENDA. Ho scelto lo Stato e la nostra Costituzione”: la voce della sindaca Sabrina Lallitto contro l’indifferenza e per la pace. In un momento storico segnato da conflitti internazionali e tensioni istituzionali, la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, ha scelto di alzare la voce con un messaggio forte, lucido e profondamente radicato nei valori repubblicani. Il suo intervento, diffuso attraverso i canali ufficiali, è un atto di coscienza politica e civile che richiama l’essenza stessa della democrazia italiana: la Costituzione.

Una voce che parte dal Molise, ma parla all’Italia intera.

Lallitto, eletta nel 2021 alla guida del Comune di Casacalenda, ha più volte dimostrato una visione politica che supera i confini amministrativi. Il suo appello non è solo locale: è un invito alle istituzioni nazionali a tornare a guardare il mondo con gli occhi della Costituzione, quella scritta dopo la guerra, quella che tutela i diritti, promuove la pace e riconosce la sovranità popolare.

Con queste parole, la sindaca si dissocia da ogni forma di complicità silenziosa e riafferma il dovere di chi amministra: essere voce, essere coscienza, essere guida.

Una condanna chiara alla guerra e all’ingiustizia

Nel suo intervento, Lallitto condanna apertamente “un conflitto ad armi impari, una guerra che è diventata una mattanza di civili, di donne e bambini”. Pur senza citare esplicitamente il contesto geopolitico, il riferimento è chiaro e il messaggio è universale: non si può restare neutrali di fronte alla violazione dei diritti umani.

“Lo Stato siamo noi”: un richiamo alla responsabilità collettiva

Il finale del suo discorso è un invito alla cittadinanza a non delegare passivamente, ma a sentirsi parte attiva dello Stato. “Questa è la mia voce”, scrive, ma è anche la voce di chi crede ancora nella politica come servizio, nella democrazia come partecipazione, nella Costituzione come bussola.