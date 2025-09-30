I costruttori edili ottengono la proroga sul post sisma 2002

CAMPOBASSO. L’Ance Molise esprime soddisfazione per la proroga del termine di ultimazione dei lavori della ricostruzione 2002 a coronamento della proficua interlocuzione avuta in queste settimane con il presidente della Regione, che ha manifestato da subito attenzione e disponibilità nei confronti delle istanze formulate dall’Associazione sull’argomento.

“Abbiamo rappresentato più volte l’esigenza di prorogare il termine del 30 settembre – dichiara il presidente Corrado Di Niro – in quanto in molte situazioni non sarebbe stato possibile rispettare la scadenza, con conseguenza gravi per le imprese e per i privati. Ringraziamo il presidente Roberti per l’impegno profuso e per aver dato ascolto alle nostre istanze”.