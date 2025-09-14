I lavori di restyling allo stadio comunale “Gino Cannarsa”

TERMOLI. Procedono i lavori di restyling allo stadio Gino Cannarsa: nuova pista di atletica, seggiolini giallorossi appena installati e ulteriori interventi sulla tribuna centrale e su quella riservata agli ospiti. Novità che i tifosi potranno apprezzare già domani, in occasione del debutto del Termoli nel nuovo campionato di Serie D.
La stagione è alla seconda giornata, ma per i giallorossi si tratterà della prima assoluta: la scorsa settimana, infatti, la trasferta di Cattolica contro il San Marino non si è disputata per la richiesta della società del Titano, impegnata con alcuni giocatori convocati in Nazionale. La gara verrà recuperata mercoledì 17 settembre, sempre a Cattolica.