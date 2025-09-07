Il “5G” a Petacciato, nasce il Comitato civico per l’ambiente

PETACCIATO. Una nuova battaglia ‘green’ si profila all’orizzonte nel basso Molise, quella del Comitato Civico per l’Ambiente di Petacciato si mobilita.

«Nato circa un mese fa, nel quartiere interessato dall’ipotetica installazione di un’antenna multifunzionale alta 34 m., ha come obiettivo promuovere l’informazione e la promozione della partecipazione attiva e consapevole da parte di tutta la comunità. La sua costituzione nasce dalla necessità di aprire un dialogo trasparente con l’amministrazione comunale in merito all’installazione di un’antenna 5G con ripetitore, prevista nel cuore del paese e di rendere pubbliche le informazioni a riguardo.

Fin dal primo momento, il comitato ha cercato un confronto costruttivo con le istituzioni, invitando il Sindaco al suo incontro inaugurale. Abbiamo fatto altri 4 incontri con grande partecipazione del quartiere, ma purtroppo, per varie ragioni l’amministrazione comunale non è riuscita ad essere presente. Abbiamo inoltre sollecitato il coinvolgimento di altre componenti sociali presenti nel quartiere. Abbiamo contattato anche le istituzioni scolastiche, ed in particolare quelli della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado situata a meno di 100 metri dal sito ipotizzato per l’installazione, ma qui, tra perdita dell’autonomia scolastica e l’imminente riapertura delle attività didattiche, non abbiamo trovato al momento molta disponibilità, ma non demordiamo e pensiamo che il parlare del problema solleciti la curiosità e l’interesse di tutti.

Abbiamo letto ed esaminato i documenti che l’amministrazione comunale gentilmente ci ha consentito di consultare e senza soffermarci sulle vicende che si succedono ormai dall’anno 2023 ci siamo concentrati sulle attività del 2025.

Sintetizziamo di seguito le posizioni delle parti.

📍 INWIT : ditta richiedente l’autorizzazione ad installare l’antenna, ha presentato ricorso al TAR per ottenere un parere positivo all’installazione, sostenendo l’autorizzazione all’installazione, per un silenzio/assenso degli enti coinvolti;

📍 Arpa : favorevole per gli aspetti tecnici, si dichiara non competente per l’autorizzazione del sito, rimettendosi alla competenza comunale;

📍 SUAP : dichiara la sua incompetenza riguardo alla concessione dei permessi di installazione rimettendo tale competenza al comune;

📍 Comune di Petacciato : dichiara parere contrario all’installazione dell’antenna nel sito di proprietà della TIM e suggerisce altre aree alternative, facendo riferimento al regolamento comunale del 2012 ed in questi giorni, avuti contatti con la ditta INWIT ha riproposto un sito alternativo che sarà valutato dalla ditta;

📍 Regione Molise : pronuncia parere positivo per gli aspetti idrogeologici.

La nostra posizione non è contro il progresso tecnologico, ma a favore di uno sviluppo che tenga conto della salute pubblica, del decoro urbanistico e della volontà popolare. Riteniamo che ogni decisione che incide sul territorio debba essere condivisa, discussa e valutata con trasparenza, coinvolgendo chi quel territorio lo vive ogni giorno.

Il comitato si oppone alla collocazione dell’impianto in prossimità di abitazioni, scuole e luoghi pubblici, ritenendo necessario un approfondimento sui rischi sanitari e sull’impatto di decoro urbanistico legati a tale intervento.

Il Comitato, per adesso di quartiere, sta intraprendendo anche il percorso di apertura vero tutta la cittadinanza: residenti, famiglie, giovani, anziani, professionisti e associazioni. Vogliamo realizzare uno spazio di confronto costruttivo, dove le opinioni non solo siano ascoltate, ma possano contribuire concretamente alle scelte che riguardano il nostro paese.

Petacciato è di tutti. Difendiamolo insieme».