Il 91% dei ginecologi in Molise è obiettore: criticità sull’aborto

MOLISE. Secondo i dati raccolti da Medici del Mondo, in Molise circa il 91% dei ginecologi e delle ginecologhe è obiettore di coscienza per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Questa situazione si accompagna a una carenza di strutture sanitarie dedicate: l’unico ospedale attivo per IVG era fino a poco tempo fa il Cardarelli di Campobasso, con il servizio recentemente esteso anche all’ospedale di Termoli, grazie all’iniziativa del dottor Saverio Flocco.

Il Molise registra uno dei più alti tassi di ricorso alla RU486 in Italia. Nel 2023, l’81,5% delle interruzioni volontarie di gravidanza all’ospedale di Campobasso è stata effettuata tramite pillola farmacologica, contro una media nazionale del 58,4%.

Il motivo principale è la scarsità di personale non obiettore, che rende più complicata l’organizzazione delle interruzioni chirurgiche rispetto a quelle farmacologiche.

La mancanza di strutture adeguate costringe molte donne, soprattutto dalla provincia di Isernia, a recarsi in altre regioni per effettuare l’aborto.

In Molise, i consultori familiari sono solo 1 ogni oltre 66.000 abitanti, molto al di sotto dello standard nazionale di 1 ogni 20.000.

La direttrice di Medici del Mondo Italia, Elisa Visconti, sottolinea che le difficoltà riscontrate non sono soltanto tecniche: “Quando le istituzioni non garantiscono personale e servizi, si tratta di una scelta politica che produce disuguaglianze e limita la libertà delle persone”.