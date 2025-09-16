Il bocciodromo di via Asia sarà aperto alla comunità

TERMOLI. La Giunta comunale di Termoli ha approvato una direttiva strategica per il rilancio del Bocciodromo “Madonna delle Grazie”, segnando un cambio di passo nella gestione degli impianti sportivi comunali. L’iniziativa nasce dalla volontà di restituire piena funzionalità e valore sociale a una struttura storica .

La proposta, avanzata dal Settore II “Bilancio e Programmazione – Patrimonio e Demanio”, prevede l’acquisizione diretta dell’immobile da parte del Comune, la volturazione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) a carico dell’ente e la gestione diretta dell’impianto, come previsto dal regolamento comunale sugli impianti sportivi. Il bocciodromo sarà reso disponibile anche per eventi singoli o brevi periodi, nel rispetto dei principi di parità, trasparenza e non discriminazione, aprendo così le porte a una pluralità di soggetti: associazioni, enti pubblici e privati cittadini.

L’Associazione Asd Bocciofila, che ha curato l’attività negli anni, continuerà a essere parte del tessuto sportivo locale, ma l’impianto sarà ora accessibile anche ad altre realtà, favorendo l’inclusione e il dialogo intergenerazionale.

Questa iniziativa si inserisca in una più ampia strategia di valorizzazione degli impianti sportivi comunali, trasformando il Bocciodromo “Madonna delle Grazie” in un presidio civico e sportivo aperto a tutta la comunità.