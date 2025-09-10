Il Comitato Pro Palestina sollecita l’amministrazione di Serracapriola a prendere posizione

SERRACAPRIOLA. Dopo il flash mob in piazza, la solidarietà pro Gaza arriva in assise civica, a Serracapriola.

In un momento storico segnato da una drammatica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, il Comitato Pro Palestina di Serracapriola rivolge un appello urgente al Consiglio Comunale affinché riconosca e condanni le gravi violenze in atto, che configurano un vero e proprio genocidio ai danni della popolazione civile palestinese.

Un conflitto che calpesta ogni principio di diritto internazionale e umanità.

Il Comitato chiede che il Comune esprima pubblicamente la propria solidarietà al popolo palestinese, condannando con fermezza la violazione sistematica dei diritti umani. Si invita inoltre il Consiglio a sollecitare il Governo Italiano affinché riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina come entità sovrana e indipendente, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite e i principi sanciti dal Trattato sull’Unione Europea.

Un gesto simbolico ma potente sarebbe l’esposizione della bandiera palestinese sulla sede municipale, segno tangibile di vicinanza e impegno civile. Come ha detto Roberto Benigni, “quando un bambino si graffia giocando, si ferma il gioco”: i bambini non vanno toccati. In un conflitto dove l’infanzia è la prima vittima, il silenzio non è più un’opzione.

Serracapriola può e deve essere esempio di coscienza civica, dimostrando che anche una piccola comunità può alzare la voce contro l’ingiustizia e a favore della pace. Palestina Libera.