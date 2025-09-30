TERMOLI. Il Comune accelera sul Piano dei Trabucchi: incarichi affidati, via libera all’iter ambientale.

Con la determinazione n. 216 del 30 settembre 2025, il Comune di Termoli ha ufficialmente avviato la redazione del Piano Comunale dei Trabucchi, lo strumento previsto dalla legge regionale n. 12/2020 per tutelare, recuperare e valorizzare le storiche strutture costiere molisane.

L’atto, firmato dal dirigente del Settore Demanio Marittimo Ulisse Fabbricatore, recepisce gli indirizzi della delibera di Giunta n. 198 del 9 settembre scorso e segna l’inizio di un percorso tecnico e ambientale che punta a restituire dignità e funzione ai trabucchi lungo il litorale termolese.

Due i tecnici incaricati, entrambi interni all’amministrazione: l’architetto Francesco Paolo Avellino curerà la parte urbanistica e progettuale, con tavole planimetriche, schede speditive e norme tecniche di attuazione; l’architetto Paola Corradi si occuperà invece del rapporto ambientale preliminare e della verifica di incidenza (V.INC.A), passaggi indispensabili per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Gli incarichi non comportano costi aggiuntivi per il Comune.

Il Piano dovrà individuare le aree idonee per nuove installazioni, definire criteri di recupero per i trabucchi esistenti e garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, in coordinamento con il Piano degli Arenili Comunale e le disposizioni regionali. L’obiettivo è duplice: salvaguardare un patrimonio identitario e inserirlo stabilmente nel tessuto socio-economico locale, anche alla luce delle nuove competenze portuali affidate all’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale.

