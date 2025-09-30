Il “dibattito in piazza” con la maggioranza a Portocannone

PORTOCANNONE. Un’amministrazione che dialoga, ascolta e risponde. Domenica 5 ottobre alle ore 18:30, Piazza Skanderbeg ospiterà “Dibattito in Piazza”, un incontro pubblico promosso dal gruppo consiliare Con il Cuore per Portocannone, con la partecipazione del Sindaco Francesco Gallo, degli assessori, dei consiglieri comunali e dei componenti del gruppo.

L’iniziativa, moderata dalla giornalista Francesca D’Anversa, si propone come momento di confronto diretto tra istituzioni e cittadinanza, nel segno della trasparenza e della partecipazione attiva.

“La partecipazione della cittadinanza all’attività amministrativa non è per noi uno slogan elettorale, ma un modello di amministrazione al servizio della comunità – dichiara il Sindaco Gallo – il nostro impegno continua in questa direzione: un’ennesima occasione di informazione, ascolto e risposte alla cittadinanza”.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini di Portocannone, chiamati a prendere parte a un dialogo aperto sui temi che riguardano la vita del paese, le scelte amministrative e le prospettive future.