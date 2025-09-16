Il Distretto del Cibo Cerealicolo: se ne parla anche a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella serata di oggi, dalle 18, nella sala consiliare di San Martino in Pensilis, per la terza volta in sei giorni. Evento di grande rilevanza per il futuro dell’agricoltura molisana: l’incontro pubblico dedicato alla costituzione del Distretto del Cibo Cerealicolo Molisano. Istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo agricolo si riuniranno per discutere le prospettive di sviluppo sostenibile legate alla valorizzazione delle filiere cerealicole locali.

L’iniziativa, promossa da Disaster Emergency Management (Dema) e Hubacus Innovative Advisory Network, ha ricevuto il patrocinio della Regione Molise, della Provincia di Campobasso, dell’Anci e dell’Anpci, a testimonianza dell’ampio sostegno istituzionale. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Di Matteo, interventi di Gianfranco Paolucci (Anci) e Giuseppe Notartomaso (Anpci), per sottolineare l’importanza di fare rete tra territori e produttori.

La dottoressa Donatella Santinelli di Studio Italia SRL – Hubacus Network illustrerà il quadro normativo e operativo dei distretti del cibo, evidenziando i benefici economici e ambientali per le imprese agricole. Maria Concetta Raimondo, presidente di Confagricoltura Molise, ribadirà la necessità di politiche territoriali che favoriscano la competitività e la sostenibilità delle aziende locali. A chiudere l’incontro, l’avvocato Sandra Scarlatelli, in rappresentanza dell’Assessorato regionale alle Politiche Agricole, per confermare il pieno supporto della Regione Molise al progetto, definendolo una leva strategica per la coesione territoriale e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

L’evento rappresenta un momento di confronto concreto e costruttivo, aprendo la strada a una nuova fase di collaborazione tra pubblico e privato per il rilancio dell’agricoltura molisana.