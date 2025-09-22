Il generale dell’Arma Gianluca Feroce in visita alla Regione

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha incontrato questa mattina a Palazzo Vitale il Generale di Brigata Gianluca Feroce, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Un colloquio cordiale, durante il quale Roberti ha formulato al generale Feroce gli auguri di buon lavoro, rimarcando l’importanza dell’Arma dei Carabinieri quale presidio di sicurezza e punto di riferimento per le comunità locali.

Il nuovo comandante ha assicurato la massima disponibilità a proseguire la collaborazione istituzionale sul territorio, rafforzando il legame tra i Carabinieri, le istituzioni e i cittadini.

L’incontro si è concluso con l’impegno a mantenere un dialogo costante e una sinergia operativa nell’interesse del Molise e dei suoi cittadini.