Il generale Feroce incontra il prefetto Lattarulo

CAMPOBASSO. Il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha ricevuto nella mattinata di ieri, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del generale di brigata Gianluca Feroce, nuovo comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Il prefetto ha espresso al generale Feroce i migliori auguri per il prestigioso incarico assunto e ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri sul territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e il prosieguo di un rapporto di collaborazione costante e proficuo, a garanzia della tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.