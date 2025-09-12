Il generale Gianluca Feroce nuovo comandante dei carabinieri Abruzzo-Molise

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 18, presso la caserma “Pasquale Infelisi”, sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” di Chieti, si terrà la cerimonia di avvicendamento tra il Generale di Brigata Antonino Neosi, destinato a Roma come Direttore della Direzione dei Beni Storici e Documentali e Direttore responsabile del Notiziario Storico dell’Arma, e il Generale di Brigata Gianluca Feroce, proveniente dal Comando della 2^ Brigata Mobile Carabinieri con sede a Livorno.
La cerimonia vedrà la presenza del vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, cenerale di corpo d’armata Marco Minicucci, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose delle due regioni, ai comandanti provinciali dell’Abruzzo e del Molise, ai comandanti dei reparti speciali e dell’organizzazione forestale, nonché a una folta rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e delle associazioni nazionali Carabinieri e Forestali in congedo.
Generale di Brigata Gianluca Feroce: profilo e carriera
Il generale Feroce, 56enne romano, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena (172° corso “Carattere”) e il corso di Applicazione presso la scuola ufficiali Carabinieri di Roma. Assegnato nel 1995 al 1° Battaglione CC Paracadutisti “Tuscania” a Livorno, ha consolidato competenze nel campo della Contro-interdizione e Contro-guerriglia, partecipando a frequenti impieghi a supporto dell’Arma Territoriale in Sardegna, Calabria e Puglia.
Dal 2000 al 2004 ha comandato la compagnia di Rende, ottenendo brillanti risultati nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.
Ha maturato una significativa esperienza di Stato Maggiore presso il comando generale dell’Arma, ricoprendo per sei anni incarichi nell’ufficio piani e Polizia militare, occupandosi di pianificazione strategico-operativa e gestione degli assetti dell’Istituzione nelle missioni internazionali.
Dal 2011 al 2013 ha comandato il battaglione Carabinieri paracadutisti, seguendo l’evoluzione del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, trasformato in Forza Speciale “Tier 2” della Difesa.
Nel 2013 è diventato comandante del gruppo intervento speciale (Gis), reparto specializzato in operazioni antiterrorismo e missioni per Forze Speciali. Successivamente ha guidato l’ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali (Aes) e il capo ufficio piani e Polizia militare, occupandosi di gestione delle missioni nelle aree di crisi.
Formazione e qualifiche
Il generale Feroce è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Ha frequentato il 13° corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (Issmi) e la 74^ Sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa (Iasd), conseguendo anche Master in:
- Esperti in Scienze della Sicurezza e dell’Organizzazione
- Studi internazionali strategico-militari
- Scienze della sicurezza e dell’organizzazione
Ha partecipato a diverse missioni multinazionali: IFOR e SFOR in Bosnia-Erzegovina, ALBA in Albania, MSU-KFOR in Kosovo e ISAF in Afghanistan.
È in possesso di numerose qualifiche specialistiche: paracadutista militare (FV e TCL), pattuglia guida, pattugliatore scelto, guardia del corpo, istruttore C-IED, istruttore di educazione fisica e difesa personale, paracadutista militare rumeno e USAF Military Free Fall Parachutist Badge.
Comandi recenti e riconoscimenti
Dal 2019 al 2022 è stato comandante provinciale dei Carabinieri di Genova. Dal settembre 2023 all’11 settembre 2025 ha guidato la 2^ Brigata Mobile Carabinieri, la Grande Unità dell’Arma che riunisce Reparti Speciali e di proiezione all’estero.
Durante la sua carriera ha ricevuto due Encomi e un Elogio ed è insignito di prestigiose onorificenze:
- Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito
- Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Medaglia Mauriziana
- Medaglia d’Argento della Difesa Nazionale Francese
- Medaglia Afgana al merito di servizio “Loya Jirga”
Dal 2020 è Full Member dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. È sposato e ha tre figli.