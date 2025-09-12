Il generale Gianluca Feroce nuovo comandante dei carabinieri Abruzzo-Molise

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 18, presso la caserma “Pasquale Infelisi”, sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” di Chieti, si terrà la cerimonia di avvicendamento tra il Generale di Brigata Antonino Neosi, destinato a Roma come Direttore della Direzione dei Beni Storici e Documentali e Direttore responsabile del Notiziario Storico dell’Arma, e il Generale di Brigata Gianluca Feroce, proveniente dal Comando della 2^ Brigata Mobile Carabinieri con sede a Livorno.

La cerimonia vedrà la presenza del vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, cenerale di corpo d’armata Marco Minicucci, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose delle due regioni, ai comandanti provinciali dell’Abruzzo e del Molise, ai comandanti dei reparti speciali e dell’organizzazione forestale, nonché a una folta rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e delle associazioni nazionali Carabinieri e Forestali in congedo.

Generale di Brigata Gianluca Feroce: profilo e carriera

Il generale Feroce, 56enne romano, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena (172° corso “Carattere”) e il corso di Applicazione presso la scuola ufficiali Carabinieri di Roma. Assegnato nel 1995 al 1° Battaglione CC Paracadutisti “Tuscania” a Livorno, ha consolidato competenze nel campo della Contro-interdizione e Contro-guerriglia, partecipando a frequenti impieghi a supporto dell’Arma Territoriale in Sardegna, Calabria e Puglia.

Dal 2000 al 2004 ha comandato la compagnia di Rende, ottenendo brillanti risultati nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Ha maturato una significativa esperienza di Stato Maggiore presso il comando generale dell’Arma, ricoprendo per sei anni incarichi nell’ufficio piani e Polizia militare, occupandosi di pianificazione strategico-operativa e gestione degli assetti dell’Istituzione nelle missioni internazionali.

Dal 2011 al 2013 ha comandato il battaglione Carabinieri paracadutisti, seguendo l’evoluzione del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, trasformato in Forza Speciale “Tier 2” della Difesa.

Nel 2013 è diventato comandante del gruppo intervento speciale (Gis), reparto specializzato in operazioni antiterrorismo e missioni per Forze Speciali. Successivamente ha guidato l’ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali (Aes) e il capo ufficio piani e Polizia militare, occupandosi di gestione delle missioni nelle aree di crisi.

Formazione e qualifiche

Il generale Feroce è laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Ha frequentato il 13° corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (Issmi) e la 74^ Sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa (Iasd), conseguendo anche Master in:

Esperti in Scienze della Sicurezza e dell’Organizzazione

Studi internazionali strategico-militari

Scienze della sicurezza e dell’organizzazione

Ha partecipato a diverse missioni multinazionali: IFOR e SFOR in Bosnia-Erzegovina, ALBA in Albania, MSU-KFOR in Kosovo e ISAF in Afghanistan.

È in possesso di numerose qualifiche specialistiche: paracadutista militare (FV e TCL), pattuglia guida, pattugliatore scelto, guardia del corpo, istruttore C-IED, istruttore di educazione fisica e difesa personale, paracadutista militare rumeno e USAF Military Free Fall Parachutist Badge.

Comandi recenti e riconoscimenti

Dal 2019 al 2022 è stato comandante provinciale dei Carabinieri di Genova. Dal settembre 2023 all’11 settembre 2025 ha guidato la 2^ Brigata Mobile Carabinieri, la Grande Unità dell’Arma che riunisce Reparti Speciali e di proiezione all’estero.

Durante la sua carriera ha ricevuto due Encomi e un Elogio ed è insignito di prestigiose onorificenze:

Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Medaglia Mauriziana

Medaglia d’Argento della Difesa Nazionale Francese

Medaglia Afgana al merito di servizio “Loya Jirga”

Dal 2020 è Full Member dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. È sposato e ha tre figli.