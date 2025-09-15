Il mondo agricolo alla sfida della nuova politica europea

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Molise agricolo guarda a Bruxelles con crescente apprensione, consapevole che le decisioni che matureranno nei prossimi mesi avranno conseguenze dirette sulla sopravvivenza di aziende, comunità rurali e territori. Nella sala consiliare di San Martino in Pensilis si è svolto un incontro organizzato dal Dipartimento Agricoltura della Lega, dal titolo eloquente: “La politica agricola comune europea. Sfide ed opportunità in vista della riforma post 2027”. Un momento di confronto che ha visto seduti allo stesso tavolo rappresentanti istituzionali nazionali e regionali, sigle di categoria, amministratori locali e operatori del settore primario.

Il cuore del dibattito è stato il progetto di riforma della nuova PAC, che dovrebbe entrare in vigore dal 2027. La Commissione europea ha già diffuso i primi documenti di lavoro, e i contenuti destano forte preoccupazione. In primo luogo, la riduzione della dotazione complessiva: si parla di un taglio di 87 miliardi di euro rispetto ai fondi attualmente disponibili. Una sforbiciata che, se confermata, peserebbe direttamente sui bilanci nazionali e, soprattutto, sulle tasche degli agricoltori. A ciò si aggiunge una novità strutturale: la confluenza dei due pilastri storici della PAC – il Feaga (che finanzia i pagamenti diretti e le misure di mercato) e il Feasr (dedicato allo sviluppo rurale) – in un unico fondo, insieme ad altri strumenti comunitari. Una scelta che rischia di snaturare la natura stessa della politica agricola comune, relegando l’agricoltura a una voce generica tra tante del bilancio UE, e non più a settore strategico.

L’europarlamentare Aldo Patriciello ha usato parole chiare: «La nostra preoccupazione è che in un contesto segnato dalla guerra, dalle tensioni commerciali e dall’aumento dei dazi, l’agricoltura finisca per essere il vaso di coccio tra i colossi dell’economia europea. Il rischio concreto è lo spopolamento delle campagne, l’abbandono delle aziende e la perdita di interesse dei giovani verso un settore che, invece, dovrebbe rappresentare il cuore pulsante dell’Italia e del Mezzogiorno».

A portare la voce del governo è stato il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, che ha ribadito la posizione netta dell’esecutivo: «No al fondo unico, sì a una politica che continui a sostenere direttamente agricoltori e aziende. Questa è la linea che difenderemo in Europa». D’Eramo ha ricordato gli sforzi messi in campo negli ultimi tre anni: «Abbiamo investito 11 miliardi di euro per sostenere il comparto, a cui si aggiunge il provvedimento Coltiva Italia da un miliardo. Abbiamo rafforzato le filiere, sostenuto la pesca e accompagnato le imprese agricole in una fase di straordinarie difficoltà». Sul fronte interno, non è mancato un riferimento alla lotta al lavoro nero: «Non arretreremo di un centimetro contro chi sfrutta i lavoratori nei campi. La dignità delle persone viene prima di tutto».

La voce della Regione Molise è stata affidata all’assessore Michele Marone, che ha messo l’accento sull’identità agricola e culturale del territorio: «L’agricoltura non è solo economia, è custodia dei paesaggi, delle comunità e delle tradizioni. Il Molise, pur con numeri ridotti, vanta eccellenze straordinarie, dal vitivinicolo all’olivicolo, che vanno tutelate e valorizzate». Marone ha poi toccato un tema cruciale: le risorse idriche. «Il Molise ha una fortuna, l’acqua. Ma il tema del trasferimento delle eccedenze verso altre regioni è delicato. L’acqua è un bene pubblico, e laddove il fabbisogno interno sia soddisfatto, il surplus può essere condiviso. Tuttavia, la priorità resta garantire i bisogni delle nostre aziende e la competitività del sistema produttivo locale».

Il confronto si è arricchito con gli interventi dei rappresentanti di Cia, Coldiretti, Confcooperativa-Copagri e Confagricoltura, che hanno espresso in maniera compatta i timori del comparto. Le aziende agricole molisane soffrono di una struttura frammentata, spesso a conduzione familiare, prive di ricambio generazionale e schiacciate da costi di produzione crescenti. La concorrenza delle importazioni a basso prezzo, le difficoltà logistiche e la burocrazia pesano come macigni. «Se la nuova PAC ridurrà ulteriormente le risorse disponibili – è stato osservato – molte realtà rischiano di non sopravvivere. E senza agricoltura non c’è presidio del territorio, non c’è qualità alimentare, non c’è futuro per le aree interne».

L’incontro è stato anche occasione per presentare i lavori dei dipartimenti regionali della Lega, concepiti come laboratori di proposta e confronto. Antonello Di Toro, responsabile delle attività produttive, e il professor Pino Acciaro, tecnologo alimentare e referente del Dipartimento Innovazione, hanno evidenziato il valore di questo strumento: «I dipartimenti sono la casa delle idee e delle competenze. Raccoglieranno le istanze degli operatori, elaboreranno progetti e forniranno supporto alle istituzioni. È un modo per non lasciare soli i territori».

Non è passata inosservata l’assenza, per motivi familiari, dell’onorevole Giorgio Maria Bergesio, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura della Lega. Un’assenza dal peso simbolico, che tuttavia non ha impedito di ribadire la centralità del tema agricolo nell’agenda politica del partito.

In chiusura, i relatori hanno lanciato un messaggio unitario: «La battaglia regina dei prossimi anni sarà la riforma della PAC. Non possiamo permettere che il settore primario venga marginalizzato. L’agricoltura è vita, presidio e identità. Senza di essa i nostri territori rischiano di perdere non solo economia, ma anche la propria anima».

Dal confronto di San Martino in Pensilis emerge un dato chiaro: pur essendo una piccola regione, il Molise non intende restare spettatore passivo delle scelte di Bruxelles. Vuole giocare un ruolo attivo, farsi portavoce delle esigenze dei propri agricoltori e rivendicare politiche che tengano conto delle specificità territoriali. La strada sarà lunga: la nuova PAC entrerà in vigore solo nel 2027, ma la partita è già iniziata. Anticipare i tempi, costruire alleanze trasversali e sensibilizzare l’opinione pubblica sono le mosse indicate come necessarie per difendere l’agricoltura molisana e, più in generale, il modello agricolo italiano. Una sfida che non è soltanto economica, ma anche culturale e sociale. Perché, come è stato ricordato con forza a San Martino, «l’agricoltura non è un settore merceologico tra gli altri: è la vita stessa dei territori, il futuro delle comunità, il legame con la nostra storia e con la nostra identità».