Il pattugliatore “Tullio Tedeschi” in sosta tecnica al porto

Tecnologia, versatilità e prontezza operativa al servizio della sicurezza marittima nazionale TERMOLI. Da oggi e fino al 27 settembre, il porto di Termoli ospita il pattugliatore Tullio Tedeschi (P421), una delle più moderne unità navali della Marina Militare italiana. La sosta tecnica, gestita con efficienza dal personale della locale Capitaneria di Porto, ha visto l’imbarcazione ricevere assistenza all’ormeggio e tutti i servizi accessori necessari per garantire la piena operatività dell’unità durante la permanenza.

La presenza del Tedeschi nel porto molisano non è solo un passaggio logistico, ma un’occasione per avvicinare la cittadinanza a una delle espressioni più avanzate dello strumento militare navale italiano, concepito per affrontare le sfide della sicurezza marittima contemporanea.

Unità Navale Polifunzionale ad Alta Velocità: il profilo del “Tedeschi”

Il Tullio Tedeschi, insieme al gemello Angelo Cabrini (P420), rappresenta la nuova generazione di unità navali polifunzionali ad alta velocità, progettate secondo criteri di automazione, modularità e task orientation. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze operative della Marina Militare, che si confronta quotidianamente con scenari complessi e mutevoli: dal controllo dei traffici marittimi al contrasto della pirateria, dalla difesa in ambienti asimmetrici all’evacuazione di personale da aree di crisi.

L’unità è dotata di:

Arma remotizzata Hitrole (cal. 12.7 NATO) a prora

Due mitragliatrici Dillon (cal. 7.62 NATO) a poppa

Piattaforma lancio missili tipo Spyke in tuga

La struttura è realizzata con materiali ad alta resistenza balistica, termica ed elettromagnetica, capaci di garantire protezione, leggerezza e robustezza. La configurazione interna prevede ampi spazi liberi per l’imbarco di equipaggiamenti speciali, rendendo l’unità perfettamente compatibile con le esigenze del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN).

Missioni e funzioni: flessibilità operativa e deterrenza

Il Tedeschi è progettato per assolvere missioni diversificate con brevissimo preavviso, coprendo lunghe distanze in tempi contenuti. Tra le funzioni principali:

Supporto alle Forze Speciali: avvicinamento di team incursori, esfiltrazione di personale, assalto navale, ricognizione speciale fino a 40 km dalla costa, anche tramite Rhib ad altissima velocità.

Contrasto alla minaccia asimmetrica: operazioni di opposed boarding, azioni dirette su obiettivi sensibili, comando e controllo per unità SOTU.

Immersioni profonde: predisposizione per camera iperbarica e supporto a operazioni subacquee.

Sorveglianza e tutela degli interessi nazionali: controllo della legalità dei traffici marittimi, vigilanza su piattaforme offshore e navi con carichi pericolosi, inchieste di bandiera e operazioni di interdizione marittima (MIO).

Queste capacità si allineano agli standard NATO e al processo di rinnovamento delle linee operative dello strumento militare italiano, conferendo alla Marina Militare una prontezza operativa e una deterrenza credibile in contesti internazionali e nazionali.

Il ruolo della Capitaneria e il valore della sosta a Termoli

La sosta del Tedeschi a Termoli è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto, che ha garantito assistenza all’ormeggio e la gestione dei servizi accessori con professionalità e tempestività. Un’operazione che conferma la centralità dello scalo termolese nel sistema logistico e di sicurezza della costa adriatica.

Per la città, la presenza dell’unità rappresenta anche un momento di visibilità istituzionale e di orgoglio civico. In un territorio storicamente legato al mare, l’arrivo di una nave della Marina Militare è occasione per rafforzare il senso di appartenenza e per promuovere la cultura della difesa e della legalità.