TERMOLI. Solidarietà Internazionale dal circolo Pd di Guglionesi e dalla Federazione Basso Molise: Il Pd si collega con la “Global Sumud Flotilla”.

In un gesto che unisce l’attivismo locale con le dinamiche della politica estera, il circolo del Partito Democratico di Guglionesi e la Federazione del Basso Molise hanno annunciato un evento di grande rilievo. Mercoledì 1° ottobre alle ore 18, le sezioni locali del Pd si collegheranno in diretta con la “Global Sumud Flotilla” e con l’onorevole Arturo Scotto, segnando un momento di profonda solidarietà e informazione diretta.

La “Global Sumud Flotilla” rappresenta uno dei più significativi sforzi di mobilitazione civile per la pace e i diritti umani nel Mediterraneo. Aderendo a principi di nonviolenza e diritto internazionale, le flottiglie si pongono l’obiettivo di rompere l’illegale blocco navale imposto alla Striscia di Gaza, portando aiuti umanitari essenziali e sensibilizzando l’opinione pubblica sulle condizioni di vita della popolazione palestinese.

Questa iniziativa non è solo un atto di disobbedienza civile, ma anche un potente messaggio di solidarietà che attraversa confini e continenti. L’incontro virtuale con i membri della Flotilla permetterà ai partecipanti di Guglionesi e del Basso Molise di ascoltare testimonianze dirette e comprendere la complessità della missione e le sfide affrontate in alto mare.

L’evento è promosso congiuntamente dal circolo Pd di Guglionesi, e dalla Federazione del Basso Molise. L’iniziativa sottolinea la volontà del Partito Democratico di mantenere vivo il dibattito su questioni di rilevanza internazionale, dimostrando come l’impegno politico possa estendersi oltre le dinamiche locali e nazionali.

La presenza dell’onorevole Arturo Scotto, figura di spicco e da sempre schierato a difesa dei diritti umani e della causa palestinese, rafforza ulteriormente il messaggio. Scotto, con la sua esperienza e la sua profonda conoscenza delle relazioni internazionali, offrirà un quadro politico e diplomatico dell’attuale situazione, fornendo spunti di analisi e riflessione.

Questo non è un semplice collegamento online. Rappresenta un esempio virtuoso di come la politica di base possa interagire con gli scenari globali e superare le barriere informative, offrendo una piattaforma di dialogo diretto che bypassa le interpretazioni dei media tradizionali.