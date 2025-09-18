Il porto di Termoli verso la svolta green col progetto di ‘cold ironing’

TERMOLI. Il porto di Termoli è entrato in una fase cruciale della sua trasformazione con l’avvio del progetto di cold ironing, la tecnologia che permetterà alle navi ormeggiate di spegnere i motori e alimentare i servizi di bordo direttamente dalla rete elettrica a terra. Si tratta di un passaggio storico per lo scalo molisano, che da anni attendeva un’opera capace di ridurre in maniera significativa le emissioni inquinanti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’intervento, finanziato con circa 6 milioni di euro provenienti da fondi nazionali e integrativi al Pnrr, è stato aggiudicato nei mesi scorsi all’impresa Eurowork s.r.l. e al raggruppamento di professionisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva. Oggi i cantieri sono già in corso e le prime opere stanno prendendo forma, segnando l’inizio concreto di un percorso che porterà Termoli a collocarsi tra i porti “green” più avanzati dell’Adriatico.

A confermare lo stato dell’arte è stato il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, che nei giorni scorsi è intervenuto ad Amburgo in occasione di un importante appuntamento internazionale dedicato all’innovazione e alla transizione ecologica dei porti europei. Mastro ha sottolineato come l’esperienza di Termoli rappresenti un esempio virtuoso a livello continentale: “Il progetto in corso – ha spiegato – dimostra che anche un porto di dimensioni medio-piccole può collocarsi in prima linea nella sfida della sostenibilità. La nostra visione è chiara: ridurre l’impatto ambientale delle attività portuali e restituire alla comunità un’area più vivibile, moderna ed efficiente”.

Il cold ironing comporterà benefici ambientali immediati e misurabili. Le navi che attraccheranno a Termoli potranno collegarsi alle colonnine elettriche installate sulle banchine e spegnere i motori diesel ausiliari, abbattendo le emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri sottili, oltre a ridurre notevolmente il rumore generato durante le manovre e le soste. Un risultato che andrà a vantaggio non solo della salute dei cittadini e dei lavoratori del porto, ma anche della qualità complessiva dell’ecosistema marino e costiero. Secondo le stime, l’impatto sul fronte della riduzione degli inquinanti sarà immediatamente percepibile, allineando lo scalo termolese agli standard europei più avanzati in materia di decarbonizzazione dei trasporti marittimi.

Il progetto, oltre al valore ambientale, assume una forte valenza strategica per lo sviluppo economico del territorio. Grazie all’elettrificazione delle banchine, Termoli diventerà più attrattivo per compagnie di navigazione che guardano con crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei costi operativi legati ai consumi di carburante. Ciò potrà aprire scenari nuovi per i collegamenti marittimi, con la possibilità di consolidare le rotte esistenti e di intercettarne di nuove, favorendo la crescita del traffico passeggeri e commerciale. “Il porto – ha aggiunto Mastro – deve essere visto come una piattaforma di sviluppo non soltanto per il settore marittimo, ma per l’intera economia del territorio. Con il cold ironing poniamo le basi per uno scalo più moderno e competitivo, capace di rispondere alle esigenze del presente e di guardare con fiducia al futuro”.

L’opera è il risultato di un percorso lungo, iniziato con la convenzione siglata con Sogesid per il supporto tecnico e proseguito con la complessa gara d’appalto che ha consentito di assegnare in un’unica procedura sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori. Dopo la fase preliminare di sgombero delle aree interessate e la validazione progettuale, oggi il cantiere è realtà. Una sfida che non è stata priva di difficoltà burocratiche e logistiche, ma che sta dimostrando come anche un porto non di grandi dimensioni possa diventare laboratorio di innovazione e sostenibilità.

Sul piano istituzionale, l’intervento consolida inoltre il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che gestisce lo scalo molisano insieme a Bari, Brindisi, Manfredonia e Monopoli. Le dichiarazioni di Mastro ad Amburgo hanno assunto anche un valore politico, in un momento in cui si discute di possibili modifiche legislative che potrebbero trasferire la competenza sul porto di Termoli all’Autorità di Sistema di Ancona. Un’eventualità che apre scenari di confronto, ma che non cambia – ha assicurato il commissario – la volontà di portare a termine nei tempi stabiliti l’intervento di elettrificazione delle banchine.

Il futuro, dunque, è già iniziato. Con il cold ironing, Termoli si proietta in una dimensione nuova, più sostenibile e allineata agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni. L’attuazione dell’opera segna un salto di qualità atteso da anni, che restituirà alla città un porto moderno e competitivo, capace di coniugare rispetto per l’ambiente, innovazione tecnologica e sviluppo economico. Le parole di Mastro ad Amburgo hanno suggellato questa fase cruciale, confermando l’impegno dell’Autorità a garantire una realizzazione efficace e tempestiva dell’intervento. Un messaggio chiaro e incoraggiante, che colloca lo scalo molisano al centro di una strategia di rinascita e sostenibilità destinata a lasciare il segno nei prossimi anni.