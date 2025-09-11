Il Prc invita a boicottare i prodotti israeliani

TERMOLI. Iniziativa del Prc-Se Molise contro i prodotti israeliani nei Centri Commerciali di Termoli.

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Molise annuncia una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini e consumatori, con l’obiettivo di promuovere il boicottaggio dei prodotti e servizi israeliani. L’iniziativa nasce dalla profonda preoccupazione per la situazione nella Striscia di Gaza, dove – secondo il PRC-SE – da quasi due anni si sta consumando uno sterminio del popolo palestinese da parte del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. Nonostante le numerose manifestazioni svolte in tutta Italia e anche in Molise, come quelle dell’11 luglio in Piazza Monumento a Termoli, del 27 agosto a Guglionesi, del 4 settembre a Campobasso e il flashmob del 6 settembre al Porto di Termoli, il partito ritiene che tali azioni non abbiano prodotto risultati concreti.

Di fronte all’incapacità degli Stati europei di imporre sanzioni economiche a Israele, il PRC-SE sostiene che l’unico strumento efficace per fermare l’epurazione etnica sia colpire economicamente lo Stato israeliano attraverso il boicottaggio dei suoi prodotti e servizi. Per questo motivo, il partito organizzerà tre giornate di informazione nei principali centri commerciali di Termoli, con distribuzione di volantini e dialogo diretto con i cittadini per sensibilizzarli sull’importanza di non acquistare prodotti israeliani. Gli appuntamenti si terranno: giovedì 11 settembre 2025 alle ore 18 presso il centro commerciale “La Fontana”; sabato 13 settembre 2025 alle ore 18 presso “Il Punto”; domenica 14 settembre 2025 alle ore 11 presso “Lo Scrigno”. La campagna proseguirà nelle settimane successive in altri centri commerciali della Regione Molise.

Il Segretario Regionale del PRC-SE Molise, Pasquale Sisto, firma il comunicato e ribadisce l’impegno del partito nel sostenere la causa palestinese attraverso azioni concrete e nonviolente, invitando tutti i cittadini a riflettere sul potere delle scelte di consumo come forma di protesta e solidarietà.