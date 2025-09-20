Il tenente colonnello Vincenzo Orlando saluta Ascoli Piceno: va alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso



TERMOLI. Dopo tre anni di intensa attività investigativa e di coordinamento operativo, il Tenente Colonnello Vincenzo Orlando lascia oggi il comando del Reparto Operativo dei Carabinieri di Ascoli Piceno per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Reparto Comando presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

Originario della Puglia ma cresciuto a Termoli, Orlando – 58 anni, laureato in Scienze dell’Amministrazione – ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1987, distinguendosi sin dai primi anni per competenza e dedizione. Dopo la formazione alla Scuola Sottufficiali e un decennio di servizio nei nuclei operativi della Capitale, è transitato nel ruolo Ufficiali nel 2000, ricoprendo incarichi di comando in diverse articolazioni territoriali: Vasto, Atessa, Camerino, Lanciano e infine Ascoli Piceno.

Nel corso della sua carriera, ha fatto parte dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, ricevendo numerose onorificenze tra cui la Croce d’Oro per anzianità di servizio, la Medaglia Mauriziana per 50 anni di carriera, il brevetto di operatore di Protezione Civile e la Medaglia Minustah per gli aiuti umanitari prestati in Haiti. Rilevanti anche i riconoscimenti per le attività investigative e l’encomio solenne ricevuto per la gestione delle operazioni post-sisma del 2016.

Nel Piceno, Orlando ha guidato il Reparto Operativo con rigore e visione, coordinando indagini complesse sotto la direzione della Magistratura e in sinergia con la Prefettura e le altre Forze di Polizia. Particolarmente significativa la sua partecipazione al Gruppo Interforze Antimafia, attivo presso la Prefettura di Ascoli Piceno, per il contrasto alle infiltrazioni mafiose nei processi di ricostruzione post-terremoto.

Nel suo saluto alla comunità, il Tenente Colonnello ha espresso profonda gratitudine: “Giunto al termine di questa esaltante esperienza in questo splendido territorio, il mio più vivo desiderio è di ringraziare tutta la popolazione della provincia picena per la collaborazione e la stima riservata agli operatori dell’Arma, e la stampa per il grande sostegno nell’attività di comunicazione e divulgazione delle notizie a favore dei cittadini.”

A lui subentra il Tenente Colonnello Valerio Gentili, proveniente dal Nucleo Investigativo di Arezzo, pronto a raccogliere il testimone e proseguire il lavoro di presidio e sicurezza sul territorio.