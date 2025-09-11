Il truck tour nazionale del progetto “Via-Volontari in azione – in Viaggio contro le dipendenze” fa sosta a Campobasso

CAMPOBASSO. Campobasso ospita una delle 12 tappe del truck tour nazionale del progetto “Via-Volontari in azione – in Viaggio contro le dipendenze”, promosso dall’Associazione Modavi di Salerno e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il volontariato e la lotta alle dipendenze, sensibilizzando soprattutto i giovani sotto i trent’anni.

11, 12 e 13 settembre dedicate quindi al contrasto alle dipendenze tramite le attività previste all’interno del bus a due piani che sta attraversando la penisola e che da noi stazionerà nello spazio adiacente al vecchio stadio Romagnoli.

A bordo sia le attività di animazione territoriale, che vedranno anche la partecipazione di due giovani molisani, e prevedono premi sicuri per i partecipanti, sarà presente anche un punto di ascolto e di supporto con la presenza di un referente sanitario.

La Provincia di Campobasso – Europe Direct Molise – ringrazia l’Associazione Modavi per aver voluto condividere l’iniziativa ed avere reso partecipe la nostra regione delle iniziative in esso previste.

Redazionale a cura di Europe Direct Molise nell’ambito del piano di azione 2025 – Convenzione quadro n. 7/2021-2025 – convenzione n.7/2025.