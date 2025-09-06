In camper a Termoli: borgo, cucina di mare e Isole Tremiti

TERMOLI. Il riconoscimento avuto dall’area camper Marina di San Pietro, di cui abbiamo dato notizia giorni fa, ci ha incuriosito e abbiamo fatto un salto proprio in quella specie di oasi, incastonata nel porto turistico, a ridosso della spiaggia di Rio Vivo.

Una sessantina i camper che possono essere ospitati e sin qui, al 31 agosto, dall’inizio dell’anno sono state già 5mila le soste.

Il numero dei veicoli del turismo plein-air in città è cresciuto in modo esponenziale e nei periodi più fitti di presenze è difficile rispondere alla domanda che proviene dai camperisti.

Apprezzano il mare, il borgo, la cucina termolese, tutto sommato la tranquillità e la vicinanza con le Isole Tremiti.

Una tappa irrinunciabile, insomma, per chi percorre le vie sull’Adriatico.