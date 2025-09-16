In missione su Gaza per raccontare “la distruzione” di un territorio, l’esperienza di Pierfrancesco Citriniti e ‘Zoro’

TERMOLI. L’attacco finale scattato a mezzanotte a Gaza City segna un punto di non ritorno. Ancora più attuale il reportage #Propaganda Gaza, che venerdì scorso è stato trasmesso nella parte conclusiva di Propaganda Live, che ha visto sia Diego Bianchi – alias Zoro – che il regista termolese Pierfrancesco Citriniti, volare sul territorio della “striscia”, in uno dei rifornimenti umanitari al popolo palestinese.

Dopo aver assistito al servizio-reportage, abbiamo contattato Pierfrancesco, per farci raccontare questa esperienza.

«Ad agosto ricevo la chiamata di Diego: saremmo andati in Giordania per raccontare la situazione a Gaza. Entrarvi era impossibile, l’accesso alla stampa internazionale bloccato, e l’unico modo per vedere con i nostri occhi la realtà era un volo dell’esercito giordano che lanciava aiuti umanitari dall’alto. La certezza non c’era, ma un impulso più forte della paura ci spingeva a provarci, come se il cielo stesso ci chiamasse. Arrivò l’ok e assieme a lui la certezza della paura.

La sera prima del volo, tornando in camera, sentivo crescere dentro di me una paura silenziosa ma concreta, che ti prende lo stomaco e ti stringe il cuore. Dodici anni di collaborazione con Diego ci avevano sagomato, smussato, insegnato a fidarci l’uno dell’altro, a leggere anche nel silenzio cosa fare, come sostenerci, come portare a casa la storia che meritava di essere raccontata. Ci guardammo senza parole, e fu come se un accordo invisibile ci unisse: era il momento giusto, era il tempo di salire su quell’aereo e attraversare un cielo che custodiva la violenza della guerra e la speranza di chi non ha più nulla.

Arrivati al punto di partenza, tutto parlava di silenzio e concentrazione. I soldati giordani caricavano gli aiuti, sistemavano i paracaduti con gesti precisi, ripetuti, quasi sacri. Nessuna parola, solo sguardi che raccontavano la responsabilità di chi sa di fare ciò che è giusto. Salire a bordo cambiò tutto: l’adrenalina esplose, il cuore batteva all’impazzata, e la paura divenne carne viva. Sapevamo che era giusto esserci, che era giusto raccontare. Non per eroismo, non per gloria, ma per umanità.

L’aereo decollò. Il rumore era assordante, un compagno costante, invisibile e onnipresente. Seduti su fasce incrociate, circondati dai blocchi di pacchi con gli aiuti, sentii una parte di me staccarsi da terra insieme all’aereo: non saremmo più tornati gli stessi. Il lavoro di chi racconta è fatto di storie belle, ma soprattutto di immagini crudeli, cicatrici che restano, che tornano la notte nei sogni, quando sei solo a fare i conti con la realtà.

La rotta era larga: non potevamo sorvolare Israele, aggiravamo il cielo nemico, passavamo per il Libano, poi sul mare verso Gaza. Dopo un’ora e mezza di silenzio e paura crescente, un soldato ci fece cenno: aprire il portellone, prepararsi al lancio dei pacchi. Io e Diego ci scambiammo un “daje”, e l’adrenalina ci aiutò a soffocare la paura, a restare concentrati sulle riprese.

Il portellone si aprì. Una luce ci accecò, il vento ci sferzò come mani invisibili, e sotto di noi il mare, un azzurro di pace, fu travolto dal grigio delle macerie. Piccoli puntini si muovevano tra le rovine. Erano persone, vite sospese tra il presente e l’incertezza di un futuro rubato. Erano eroi, chi restava a casa propria dove sembrava che la morte avesse deciso di regnare. Non ci sono parole per descrivere tanta violenza. Solo ricordi: il rumore dell’aereo, il silenzio di noi a bordo, lo sguardo incredulo che si incrociava con quello degli altri. L’impotenza di non poter fare altro che lasciare scendere il cuore insieme ai paracaduti, sentendo di far parte di quel popolo, di quella sofferenza. Non eravamo più gli stessi. Così tanta violenza ci aveva rafforzato nel lavoro, ma ci aveva tagliato dentro, come milioni di lame invisibili.

Dopo il volo, arriviamo all’ospedale di Medici Senza Frontiere ad Amman. Qui incontriamo bambini che hanno perso arti, corpi segnati da bruciature profonde, occhi che raccontano terrore e dolore. È difficile guardare, difficile non farsi sopraffare, eppure nel loro avere più niente c’è qualcosa di immenso: sorrisi veri, senza artifici, che insegnano la resistenza e il valore della vita. Sono loro, i bambini, i veri eroi, i campioni che mostrano come affrontare il domani anche quando tutto sembra impossibile. Ci insegnano che, anche quando il corpo è ferito, lo spirito può restare indomito, e che la vita può trovare una forma di bellezza tra le rovine, come un fiore che cresce tra le crepe del cemento.

Ringrazio Diego per aver condiviso con me questa esperienza, e ringrazio la mia famiglia, i miei amici e parenti che con delicatezza hanno sopportato l’ansia, mi hanno sostenuto e dato forza. Non cerco applausi. Sono fortunato ad aver vissuto questa realtà e a poterla portare come bagaglio personale. A chi non vuole vedere dico: avete avuto fortuna a nascere dove questo non accade. Fermatevi a riflettere su cosa significa davvero essere umani. Perché domani potremmo essere tutti noi tra quelle macerie, quel grigio, quella speranza rubata. E allora, con quale coraggio, dopo aver voltato lo sguardo dall’altra parte, chiederete aiuto?»