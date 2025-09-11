In piazza Monumento per la Palestina: “Contro il genocidio, per la libertà”

TERMOLI. «Dopo quasi due anni dall’inizio del genocidio a Gaza la ferocia dell’esercito israeliano occupante non si ferma, anzi si prepara a intensificare la sua operazione di pulizia etnica della Striscia, con l’obiettivo di espellere e deportare la popolazione attraverso bombardamenti, evacuazioni forzate, l’assedio e la carestia». Così AgainForPalestine basso Molise.

«Sono già più di 60mila i morti finora accertati (la stragrande maggioranza civili) e altre decine di migliaia sono dispersi sotto le macerie del territorio interamente martoriato dalle bombe. Le stime più recenti calcolano che a Gaza il 18% della popolazione è morto per le conseguenze dirette e indirette dei bombardamenti e dell’assedio- proseguono- In tutto questo la complicità dei governi del mondo continua a manifestarsi non solo con il silenzio e l’indifferenza, ma anche con il continuo appoggio politico, economico e militare a Israele. L’Italia ancora oggi esporta materiali d’armamento verso Israele e fornisce l’utilizzo delle sue infrastrutture civili e militari alle aziende trafficanti di morte e all’esercito israeliano.

Di fronte all’inazione degli stati, la straordinaria mobilitazione dei popoli del mondo si è concretizzata in queste settimane nella grande iniziativa della Global Sumud Flotilla, che in questi giorni sta prendendo il mare per raggiungere Gaza puntando a rompere l’assedio con il suo carico di aiuti umanitari e solidarietà. Oggi questa imponente flotta solidale ha bisogno di tutto l’appoggio dell’opinione pubblica mondiale di fronte al rischio concreto di un attacco violento e illegittimo da parte di Israele.

Per questo torniamo in piazza a Termoli e invitiamo tutte/i gli/le abitanti sensibili e solidali a manifestare sabato 13 settembre alle 19 in Piazza Momumento, portando solo bandiere palestinesi, fischietti, pentole, barchette di carta e cartelloni (no simboli di partito).

Dopo le grandi manifestazioni di solidarietà che si sono tenute in Molise nelle ultime settimane continuiamo a tenere alta l’attenzione sul genocidio in Palestina e sul viaggio della global sumud flotilla.

Tutto il mondo lo sta chiedendo: pace, giustizia e libertà per il popolo palestinese! Non vogliamo le vostre guerre!».