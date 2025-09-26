In pigiama per aiutare i bimbi malati di tumore

TERMOLI. Decine di persone, famiglie e bambini hanno colorato di sorrisi e solidarietà Piazza Monumento e le vie del centro cittadino per la terza edizione della Pigiama Run, l’iniziativa nazionale della Lilt–Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori tornata anche quest’anno a Termoli.

In pigiama, come vuole la tradizione, i partecipanti hanno corso o camminato per ricordare da vicino i piccoli pazienti oncologici, costretti a trascorrere gran parte delle loro giornate in ospedale proprio in pigiama.

Il pomeriggio si è aperto con l’allestimento del village in Piazza Monumento: musica, intrattenimento e giochi hanno reso l’attesa della partenza una festa. L’associazione Karamella ha animato l’area bimbi con truccabimbi, baby dance e mascotte, regalando momenti di spensieratezza ai più piccoli. Anche momenti di spettacolo con balli.

Grande curiosità ha suscitato l’area fitness con il maestro di nordic walking Amerigo Di Giulio, che ha guidato il riscaldamento pre-gara e introdotto i partecipanti alla disciplina.

Quest’anno la corsa ha proposto due percorsi distinti: uno più breve, dedicato alla camminata solidale accessibile a tutti, e uno pensato per i runner, grazie alla collaborazione con diverse associazioni sportive locali come Termoli Runners, Asd Il Valore, Larino Run, CsaIn e Petacciato Run.

Alla fine della corsa, ad attendere i partecipanti c’è stato il momento conviviale dell’aperitolio, la merenda sana a base di pane e olio evo promossa da Lilt.

L’iniziativa, che si è svolta in contemporanea con oltre 30 città italiane, ha visto un’ampia partecipazione: famiglie, gruppi di amici e anche colleghi di lavoro hanno voluto condividere un gesto di vicinanza, spesso coordinando i propri pigiami in segno di squadra.

Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato a finanziare servizi e progetti di assistenza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie, rafforzando il messaggio di solidarietà e comunità che da sempre caratterizza l’evento.

Un successo reso possibile anche dal sostegno dei partner e degli sponsor locali, oltre al patrocinio del Comune di Termoli, Regione Molise e Asrem.