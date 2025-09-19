X
venerdì 19 Settembre 2025
Cerca

In via Cesare Battisti si potrà camminare “senza rischi”

  • Redazione
  • Attualità, Foto

TERMOLI. Proprio qualche sera fa ne avevamo notato il disagio ormai irrimediabile nel percorrere il marciapiede di via Cesare Battisti, la via che dalla Madonnina conduce al secondo corso. Difficile, a dir poco, camminarci sopra, ma da ieri sono partiti i lavori di manutenzione per ripristinarne decoro e funzionalità.

Non solo questo come intervento di manutenzione diffusa in città, nelle ultime ore, poiché l’assessorato ai Lavori pubblici ha dovuto attivare la sezione anti-vandalismo, per porre rimedio e cancellare disegni apparsi nei pressi del municipio, così come, dopo mesi, è stato finalmente sostituito il lampione che era stato danneggiato (poi cadde) da un mezzo da lavoro sul Corso Nazionale.