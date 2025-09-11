Inaugurata la linea marittima Termoli-Croazia

evento storico per la città di Termoli e per l’intero territorio molisano: dal porto cittadino e’ stata inaugurata ufficialmente la linea marittima con la Croazia della Gs Travel. Un collegamento che segna non solo l’avvio di una rotta turistica, ma la nascita di un vero ponte culturale ed economico tra le due sponde dell’Adriatico.

La corsa di partenza e’ stata rinviata a domani causa previsioni meteo, con il viaggio di ritorno il 14 settembre. Iniziativa che ha rafforzato il ruolo strategico del porto termolese, da sempre crocevia di scambi e mobilità marittima. L’evento inaugurale ha visto una partecipazione istituzionale di altissimo livello: presenti l’europarlamentare Aldo Patriciello, l’assessore regionale Michele Marone, la delegata dell’Autorita’ di sistema portuale di Bari Francesca Preziosa, il consigliere regionale delegato al Turismo, Fabio Cofelice, il comandante della Capitaneria Giuseppe Panico.

La cerimonia è stata non solo celebrativa, ma anche simbolica: ha ribadito la centralità del porto di Termoli come snodo di sviluppo e connessione, capace di proiettare il Molise oltre i confini regionali e inserirlo con forza nella rete delle relazioni adriatiche.

Il viaggio della Zenit, con sulla banchina Domenico e Francesco Guidotti, arricchisce l’offerta turistica locale, storicamente legata ai collegamenti con le Isole Tremiti, aprendo la città a nuovi flussi internazionali. L’iniziativa ha contribuito a costruire un’immagine del Molise come terra accogliente, accessibile e aperta agli scambi, inserendolo con maggiore incisività nei circuiti turistici e commerciali del Mediterraneo.