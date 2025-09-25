Incivili al Sinarca: da area picnic a discarica

TERMOLI. Dove un tempo c’era una piazzola di sosta pensata per offrire ristoro ai viaggiatori, oggi regna il degrado. Giuliano Quacquaruccio, referente locale dell’associazione Plastic Free, ha documentato lo stato vergognoso in cui versa un tratto del fondovalle del Sinarca, trasformato da ignoti incivili in una discarica abusiva.

La scena è desolante: rifiuti di ogni tipo abbandonati accanto a un tavolo con panche, installato anni fa per incentivare brevi soste e piccole pause lungo la strada. L’idea di un’area picnic, nata per valorizzare il territorio e offrire un servizio ai cittadini, è stata completamente stravolta. Oggi, quell’angolo è inutilizzabile, invaso da immondizia e da un odore nauseabondo che scoraggia chiunque dal fermarsi.

Il fondovalle del Sinarca è una strada molto trafficata, visibile a centinaia di automobilisti ogni giorno. Eppure, nonostante le segnalazioni – che si presume siano state inoltrate al Comune competente – i rifiuti restano lì da mesi, forse da anni. Una vergogna che non solo deturpa il paesaggio, ma danneggia l’immagine del territorio e allontana il turismo.

«Non è solo un problema molisano – commenta Quacquaruccio – ma una piaga nazionale. Ci stiamo abituando a vivere tra i rifiuti, come se fosse normale. Le istituzioni devono svegliarsi e intervenire con decisione. Non bastano le parole, servono azioni concrete».

Il caso del fondovalle del Sinarca è emblematico di una più ampia crisi ambientale e culturale. Serve una presa di coscienza collettiva, ma soprattutto serve che chi ha il potere di agire lo faccia. Perché ogni discarica non rimossa è un messaggio di resa, un invito implicito all’inciviltà.