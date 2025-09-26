Infermieri fuori contratto Asrem: turni massacranti e futuro incerto per il personale precario

TERMOLI. Fino al 30 settembre, circa 30-35 infermieri fuori contratto continueranno a garantire i servizi del Presidio San Timoteo di Termoli, coprendo vuoti di organico e turni emergenziali. Molti arrivano da Venafro e Isernia, affrontando lunghe trasferte giornaliere di oltre 60 km, percorrendo la Bifernina o la Trignina, con sei semafori e condizioni di traffico variabili, per raggiungere il luogo di lavoro e tornare a casa.

Alcuni infermieri sottolineano: “Abbiamo lavorato per 17 mesi senza malattie né congedi, anche durante l’estate. Ora ci troviamo davanti a un futuro incerto e chiediamo risposte chiare”. L’impegno straordinario del personale ha permesso di garantire la continuità assistenziale anche nelle situazioni più complesse, ma la fine dei contratti rischia di lasciare un vuoto significativo nei reparti.

Il personale in scadenza era stato ingaggiato per sopperire alle assenze del personale stabile, in un servizio emergenziale che ha visto gli infermieri fare turni doppi e straordinari, spesso senza pause adeguate. “È una bella ricompensa, ma anche amara – raccontano – dopo tanto impegno rischiamo di tornare a casa senza garanzie, proprio quando il lavoro non è mai stato così necessario”.

Gli infermieri evidenziano anche le difficoltà logistiche: traffico, semafori e lunghe distanze rendono ogni turno un vero e proprio sforzo fisico e mentale, sommato allo stress emotivo e alla responsabilità di dover garantire cure sicure e tempestive ai pazienti.

Ora la richiesta è chiara: un rinnovo dei contratti per consentire al personale di completare i progetti in corso, mantenere la continuità dei servizi e tutelare la salute dei cittadini. La comunità e i pazienti del San Timoteo attendono decisioni rapide: un vuoto di organico rischierebbe di compromettere seriamente i servizi essenziali, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza.

Il caso dei precari Asrem è emblematico di un problema più ampio: la gestione del personale sanitario in una regione dove le strutture ospedaliere devono far fronte a carenze croniche, turni estenuanti e un sistema che fatica a garantire continuità e stabilità.

Gli infermieri, con dedizione e senso di responsabilità, continuano a svolgere il loro lavoro in condizioni difficili, chiedendo risposte concrete e progetti chiari per il futuro, a tutela loro e della comunità.

Alberta Zulli