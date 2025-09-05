Influenza alle porte: il Molise tra le Regioni modello per copertura vaccinale

TERMOLI. Settembre è arrivato e in Molise si guarda già alla prossima stagione influenzale, senza però casi ancora in corso. La regione registra storicamente una percentuale di vaccinati tra le categorie a rischio superiore alla media nazionale, un vantaggio importante per affrontare l’inverno.

All’estero, l’Australia ha vissuto una stagione influenzale 2024-2025 molto intensa: i casi sono aumentati del 70% rispetto all’anno precedente, con ospedali sotto pressione. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, i primi casi in Italia compariranno solo a partire da ottobre, e ci sarà la co-circolazione di virus influenzali, Covid e virus respiratorio sinciziale. “Il vaccino, disponibile da ottobre, resta lo strumento più efficace per ridurre gli effetti gravi della malattia”, sottolinea Pregliasco.

La campagna vaccinale 2025-2026, indicata nella circolare del Ministero della Salute, punta a proteggere over 60, bambini, pazienti cronici, donne in gravidanza e operatori sanitari, con l’obiettivo di raggiungere almeno il 75% della popolazione a rischio.

Gli esperti mettono in guardia: senza vaccinazione, la stagione potrebbe essere più severa della precedente. Matteo Bassetti avverte che milioni di italiani rischierebbero di ammalarsi senza una copertura adeguata, e Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed, evidenzia la necessità di presidi territoriali efficaci.

Nel Molise, la combinazione di una buona adesione alla vaccinazione e comportamenti preventivi — lavaggi frequenti delle mani, riduzione dei contatti con persone fragili e consulto tempestivo con il medico in caso di sintomi — potrebbe ridurre significativamente l’impatto di un inverno influenzale già considerato impegnativo dagli esperti.