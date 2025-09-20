Insieme da 18 anni: una straordinaria avventura che giorno dopo giorno continua assieme a voi

TERMOLI. Un giorno speciale per noi, quello di oggi, 20 settembre, perché 18 anni fa, era il 2007, iniziò questa straordinaria avventura, che ci ha portato nel corso di questo lungo periodo, ormai, a essere un punto di riferimento certo del territorio, soprattutto di Termoli, poiché il brand Termolionline ne rappresenta l’essenza. Un portale che ha il baricentro nella città che amiamo.

Una straordinaria avventura che giorno dopo giorno continua assieme a voi, grazie a voi.

Diciotto anni non sono solo un compleanno, sono un passaggio di maturità. Oggi Termolionline spegne le sue prime 18 candeline e lo fa con lo stesso entusiasmo degli inizi, ma anche con la consapevolezza di aver conquistato un ruolo solido e riconosciuto nel panorama dell’informazione locale.

Dal 20 settembre 2007, giorno della prima pubblicazione, sono cambiate le piattaforme, i linguaggi, persino le abitudini dei lettori. Quello che non è cambiato è lo spirito: raccontare Termoli e il Molise con immediatezza, attenzione e senso di comunità. In 6.575 giorni di attività il giornale ha attraversato stagioni difficili e momenti di festa, ha registrato trasformazioni sociali e sfide economiche, ha seguito storie di persone comuni che spesso hanno trovato spazio e voce proprio grazie a queste pagine.

Dietro questa avventura c’è l’intuizione dell’editore Nicola Montuori, che già nel 2000 aveva avuto la visione di registrare il dominio di Termolionline.it. Sette anni dopo, quel seme è diventato una realtà editoriale che oggi, con 72mila follower sui social, è parte integrante del tessuto cittadino.

Il primo slogan scelto – “Dietro ogni click c’è una persona” – non è rimasto un semplice motto, ma un principio che continua a guidare la redazione. Non un sito fatto di numeri e algoritmi, ma una comunità viva che dialoga, segnala, partecipa. Emblematici i casi di cronaca risolti anche grazie alle segnalazioni dei lettori, come l’auto rubata e ritrovata attraverso una mobilitazione partita online.

La maggiore età di Termolionline arriva in un momento storico di grande fermento per Termoli e il Molise. La candidatura della città a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, il dibattito sul futuro dello stabilimento Stellantis, la spinta sul porto con progetti innovativi, ma anche i grandi eventi culturali e musicali che hanno portato in riva all’Adriatico nomi della scena nazionale e internazionale: sono solo alcuni dei temi che in questi mesi hanno tenuto banco e che hanno visto Termolionline in prima linea nel racconto, giorno dopo giorno.

C’è poi un’altra sfida che riguarda tutti i media: il rapporto con le nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale, gli algoritmi dei social, le piattaforme in continua evoluzione stanno riscrivendo le regole della comunicazione. Ma se cambiano gli strumenti, resta intatto l’obiettivo: offrire un’informazione credibile, tempestiva e accessibile. È questa la rotta che Termolionline intende seguire nei prossimi anni, con la stessa curiosità e apertura che ne hanno caratterizzato i primi passi.

Diciotto anni significano anche memoria. Sono numerose le firme, i collaboratori, i giornalisti che hanno contribuito a costruire questa storia editoriale. A tutti loro va un ringraziamento, insieme ai lettori che con commenti, critiche, suggerimenti e apprezzamenti hanno reso possibile una crescita continua.

Oggi non festeggiamo solo Termolionline, ma una comunità intera. Perché il giornale è lo specchio del territorio e la sua linfa vitale siete voi: lettori, cittadini, amici di Termoli sparsi nel mondo che ogni giorno, con un click, scegliete di essere parte di questa avventura.

E allora buon compleanno, Termolionline: 18 anni di cronache, emozioni, dibattiti e passioni. Ma soprattutto, 18 anni di futuro ancora tutto da scrivere insieme.

Emanuele Bracone