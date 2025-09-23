Insieme per Larino: «Il nuovo campo sportivo aspetta ancora di essere completato»

LARINO. L’opposizione non molla la presa a Palazzo Ducale: “È rinata la Frentana Larino, ma il nuovo campo sportivo aspetta ancora di essere completato”.

«Il gruppo di minoranza di palazzo Ducale gioisce per la ricostituzione della mitica squadra frentana e ci tiene a complimentarsi con la Società che ha ridato a Larino la sua squadra del cuore.

Squadra che domenica scorsa, nella partita di esordio, ha vinto contro il Real San Martino. Peccato per i tanti spettatori che hanno dovuto seguire l’incontro posizionandosi dietro la recinzione, vista la mancanza dei tanto attesi spalti.

Da anni, l’opposizione segue i lavori degli impianti sportivi, spronando l’amministrazione Puchetti a portarli a termine, tanto che la questione è stata, nel corso dei due mandati, oggetto di più interpellanze, fino a quella posta durante il Consiglio comunale dell’8 maggio scorso, in cui è stato chiesto all’assessore Perna di riferire circa l’effettivo stato dei lavori di completamento del complesso di contrada Monte Arcano.

Naturalmente, tra le opere da completare rientrano gli spalti, rispetto ai quali l’assessore, durante quella assise, ha dichiarato l’esistenza di uno studio di fattibilità – che si è poi scoperto essere ufficioso, perché non protocollato – che prevede 750 posti completamente coperti, aggiungendo che in brevissimo tempo si sarebbe trasformato in un progetto definitivo.

Ad oggi, non si hanno notizie di quel progetto e a parlare sono i fatti. Dal 2018, anno in cui è iniziato l’iter per il completamento degli impianti sportivi, tra determinazioni, nomine, sostituzioni, operazioni varie, e ritardi che nel frattempo hanno fatto lievitare i prezzi, l’annuncio di inizio lavori, in pompa magna, con tanto di fuochi d’artificio, è sembrato un atto risolutivo, invece, dopo anni, gli impianti sportivi, realizzati in maniera parziale, aspettano ancora di essere completati, e degli spalti nemmeno l’ombra.

Ci si chiede cosa fa l’amministrazione, che promette pubblicamente e poi si perde per strada.

Questa storia infinita vedrà mai una luce? L’unica, per ora, è quella dei fari, che pare, però, essere troppo forte».