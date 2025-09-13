Intesa tra l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Punto nascita di Termoli

TERMOLI. Nuova alleanza per la salute materno-infantile: conferenza stampa al San Timoteo di Termoli

Un passo importante verso l’innovazione sanitaria e la tutela della maternità: nasce una nuova collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Irccs di Roma e il presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente lunedì 15 settembre alle ore 11, presso l’Uoc di Ginecologia e Ostetricia del San Timoteo, diretta dal dottor Vincenzo Biondelli.

Un progetto per le famiglie del territorio

L’accordo punta a rafforzare l’accesso a percorsi diagnostici prenatali avanzati e a cure multispecialistiche complesse, offrendo alle donne in gravidanza e ai neonati un’assistenza più rapida, integrata e qualificata. Un modello virtuoso che mette in rete competenze cliniche, tecnologie e professionalità, con l’obiettivo di migliorare gli standard di cura e ridurre le distanze tra centro e periferia.

Alla conferenza stampa interverranno i rappresentanti delle due strutture ospedaliere, specialisti del settore materno-infantile e figure istituzionali locali. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il protocollo operativo, le modalità di accesso ai servizi e le prospettive di sviluppo per il territorio molisano.

Questa alleanza rappresenta un segnale forte di attenzione verso le famiglie, la natalità e la salute pubblica. In un contesto in cui la medicina territoriale è chiamata a rispondere con efficacia alle esigenze della popolazione, la sinergia tra eccellenze nazionali e presidi locali può fare la differenza.

L’appuntamento di lunedì segna l’inizio di un percorso che promette di portare benefici concreti e duraturi alla comunità termolese e molisana.