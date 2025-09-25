Istituito un tavolo permanente sulla Trignina al Ministero delle Infrastrutture

TERMOLI. Su indicazione del vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si è svolta oggi presso la sede del Mit a Roma la riunione per il potenziamento e la messa in sicurezza della SS 650 (denominata anche “Fondovalle del Trigno”).

​Alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Molise, Michele Marone, e dei vertici dell’ufficio di Gabinetto del ministero, hanno partecipato al tavolo tecnico i presidenti delle Camere di Commercio di Abruzzo e Molise, il rappresentante nazionale di UnionTrasporti ed i vertici Anas. L’obiettivo era dare seguito all’azione programmatica già avviata su istanza dell’assessore Marone e dei sindaci abruzzesi e molisani interessati.

​Nella riunione odierna, Anas ha informato i presenti di aver ultimato il “piano esigenziale” per il potenziamento del tratto San Salvo/Trivento.

Il piano sarà trasmesso nei prossimi giorni alla Direzione Generale Strade del Mit per l’inserimento nella programmazione infrastrutturale e finanziaria, mettendo a disposizione il proprio fondo di progettazione.

​Tutti i presenti hanno ribadito la necessità di migliorare la viabilità sull’arteria stradale, in considerazione dell’aumento significativo del traffico pesante e del numero di incidenti.

Per questi motivi, l’Ufficio di Gabinetto del Mit ha istituito un tavolo permanente di concertazione e programmazione per il prosieguo delle attività e procedure amministrative necessarie alla messa in sicurezza della SS 650 “Trignina”.

​Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 13 novembre 2025».