La Brescia-Napoli fa tappa a Termoli: passione per le moto d’epoca in piazza Sant’Antonio

TERMOLI. Dal 25 al 28 settembre 2025, torna la Brescia-Napoli, la manifestazione motociclistica che celebra la lentezza, la scoperta e la memoria su due ruote. Giunta alla sua decima edizione, l’iniziativa attraversa l’Italia da nord a sud, coinvolgendo moto d’epoca e squadre di appassionati in un viaggio di circa 1000 km. Tra le tappe previste, anche Termoli si prepara ad accogliere il convoglio con il suo borgo marinaro e la sua vocazione all’ospitalità.



La città molisana sarà punto di controllo e sosta per le squadre partecipanti, con esposizione dei mezzi, servizi di assistenza e momenti di incontro con la cittadinanza. L’arrivo delle moto d’epoca sarà accompagnato da tracking live, vigilanza notturna e copertura fotografica ufficiale. Un’occasione per valorizzare il centro storico, il porto e le bellezze naturali del territorio.

In vista della tappa termolese, prevista sabato 27 settembre, il Comune ha predisposto un’ordinanza specifica per garantire sicurezza e fluidità durante il passaggio dei partecipanti. L’ordinanza prevede:

Divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree del centro cittadino, in particolare nei pressi del porto e del borgo antico.

Deroga temporanea al transito in Ztl per i mezzi partecipanti e di supporto alla manifestazione.

Presenza di personale addetto alla viabilità e segnaletica dedicata per indirizzare cittadini e visitatori.

Garanzia di accesso per mezzi di soccorso, disabili e residenti autorizzati.

Ogni squadra è composta da quattro motociclisti, con almeno un mezzo sotto i 250 cc, costruito entro il 1978. I partecipanti accumulano punti rispettando orari, visitando musei e paesaggi, scattando foto creative e affrontando prove di abilità. Sono previsti bonus per chi viaggia con auto d’epoca di supporto o rinuncia all’assistenza esterna.



La quota d’iscrizione include cene di tappa, assistenza meccanica, roadbook, gadget e album fotografico finale. Non mancano i servizi extra come il pacchetto hotel, il noleggio moto d’epoca e il trasporto di rientro da Napoli.



Per Termoli, la Brescia-Napoli è un’occasione di visibilità e racconto, un modo per inserirsi nel circuito nazionale della mobilità storica e del turismo esperienziale. L’invito è rivolto a cittadini, appassionati e curiosi: quando le moto d’epoca arriveranno in città, sarà il momento di accoglierle come si accoglie un frammento di storia.